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جيش الاحتلال يعترف بمقتل 20 عسكريا بنيران صديقة منذ 7 أكتوبر

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 عسكريين أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف جيش الاحتلال أن 3082 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة؛ 1482 منهم خلال العملية البرية.

وتابع: 485 عسكريا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن 39 عسكريا قتلوا في حوادث عملياتية؛ 20 منهم بنيران صديقة منذ بدء الحرب في غزة. (الجزيرة نت)

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