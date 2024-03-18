جيش الاحتلال يعترف بمقتل 20 عسكريا بنيران صديقة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 عسكريين
أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف جيش الاحتلال أن 3082 ضابطا
وجنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة؛ 1482 منهم خلال العملية البرية.
وتابع: 485 عسكريا أصيبوا
بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن 39 عسكريا قتلوا في
حوادث عملياتية؛ 20 منهم بنيران صديقة منذ بدء الحرب في غزة. (الجزيرة نت)
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