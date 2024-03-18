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إعلام عبري: لا مؤشرات على مقتل أو جرح أي من قادة حماس

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر لم تسمهم، أنه لا مؤشرات على مقتل أو جرح أي من قادة حركة حماس الكبار ولا على تحرير مزيد من "الرهائن".
وفي اليوم الـ164 للحرب على غزة، وثامن أيام شهر رمضان المبارك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى واعتقال العشرات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه ينفذ عملية محدودة بعد ورود معلومات بأن مسؤولين من حماس يعملون داخل المجمع.

من جانبها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء وقالت إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع "دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال "وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

ورأت أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد "جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

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