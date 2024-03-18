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غوتيريش: أكثر من نصف الغزيين استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير الأخير عن انعدام الأمن الغذائي في غزة إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون.
وأضاف غوتيريش أن تقرير انعدام الأمن الغذائي في غزة الدليل الأول على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

كما دعا غوتيريش المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل لجهودنا الإنسانية في غزة.

وأكد أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي يوثقون بوضوح أن المجاعة وشيكة في شمالي قطاع غزة.

وتابع غوتيريش: علينا أن نتحرك الآن لمنع ما لا يمكن تصوره أو قبوله أو تبريره في قطاع غزة.

وأردف: أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل.

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