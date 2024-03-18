غوتيريش: أكثر من نصف الغزيين استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش إن التقرير الأخير عن انعدام الأمن الغذائي في غزة إدانة مروعة للظروف
التي يعيشها المدنيون.
وأضاف غوتيريش أن تقرير انعدام الأمن الغذائي
في غزة الدليل الأول على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول
الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.
كما دعا غوتيريش المجتمع الدولي لتقديم الدعم
الكامل لجهودنا الإنسانية في غزة.
وأكد أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام
الأمن الغذائي يوثقون بوضوح أن المجاعة وشيكة في شمالي قطاع غزة.
وتابع غوتيريش: علينا أن نتحرك الآن لمنع ما لا
يمكن تصوره أو قبوله أو تبريره في قطاع غزة.
وأردف: أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة البالغ
عددهم 1.1 مليون نسمة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل.
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