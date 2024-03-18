بوتين يعتزم إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية

بوتين يعتزم إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية
التاريخ
3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم
الاثنين، عزم بلاده إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود للمساعدة في الحماية من
الضربات الأوكرانية بعيدة المدى والغارات عبر الحدود.
وقال بوتين بعد ساعات من فوزه بولاية خامسة
تمتد إلى ست سنوات: "في ضوء الأحداث المأساوية الحالية، سنضطر في مرحلة ما
إلى إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية". (بترا)
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