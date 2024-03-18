واشنطن بوست: إحباط شديد وعدم يقين لدى إدارة بايدن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين
في إدارة الرئيس جو بادين قولهم إن استراتيجية بايدن بشأن "إسرائيل"
تتجه نحو الفشل.
وذكرت الصحفية أن هناك إحباطا شديدا وعدم يقين
لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة.
وأضاف أن إدارة بايدن خلصت إلى أن نتنياهو يعطي
الأولوية لبقائه السياسي وبدأ صبرها ينفد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات المتكررة مع "إسرائيل"
لكبح جماح هجومها لم تسفر عن نتائج تذكر.
وبحسب الصحفية، قال السياسي الأميركي كريس فان
هولين إن الفجوة كبيرة بين ما طالب به بايدن حكومة نتنياهو وبين ما حصل.
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