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واشنطن بوست: إحباط شديد وعدم يقين لدى إدارة بايدن

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بادين قولهم إن استراتيجية بايدن بشأن "إسرائيل" تتجه نحو الفشل.
وذكرت الصحفية أن هناك إحباطا شديدا وعدم يقين لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة.

وأضاف أن إدارة بايدن خلصت إلى أن نتنياهو يعطي الأولوية لبقائه السياسي وبدأ صبرها ينفد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات المتكررة مع "إسرائيل" لكبح جماح هجومها لم تسفر عن نتائج تذكر.

وبحسب الصحفية، قال السياسي الأميركي كريس فان هولين إن الفجوة كبيرة بين ما طالب به بايدن حكومة نتنياهو وبين ما حصل.

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