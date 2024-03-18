حكومة غزة تستنكر اغتيال الاحتلال العميد المبحوح
التاريخ
3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة
اغتيال الاحتلال الإسرائيلي العميد في الشرطة الفلسطينية فايق المبحوح، الذي يتولى
عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال
غزة.
وقال المكتب إن العميد المبحوح يمارس عملا
مدنيا إنسانيا بحتا، مشيرا إلى أن استهداف الاحتلال للقائمين على العمل الإنساني
"يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في
قطاع غزة".
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