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حكومة غزة تستنكر اغتيال الاحتلال العميد المبحوح

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي العميد في الشرطة الفلسطينية فايق المبحوح، الذي يتولى عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
وقال المكتب إن العميد المبحوح يمارس عملا مدنيا إنسانيا بحتا، مشيرا إلى أن استهداف الاحتلال للقائمين على العمل الإنساني "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة".

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