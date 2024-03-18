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تصريح جديد من الخارجية الأميركية بشأن اتفاق هدنة في غزة

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية: ندفع باتجاه الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة يسمح بعودة "الرهائن" ودخول مزيد من المساعدات.
وشددت الوزارة على أن من الضروري أن تستمر عملية إدخال المساعدات إلى غزة برا دون عوائق.

وفي اليوم الـ164 للحرب على غزة، وثامن أيام شهر رمضان المبارك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى واعتقال العشرات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية محدودة بعد ورود معلومات بأن مسؤولين من حماس يعملون داخل المجمع. (الجزيرة نت)

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