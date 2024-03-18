تصريح جديد من الخارجية الأميركية بشأن اتفاق هدنة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية: ندفع باتجاه الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة يسمح بعودة "الرهائن"
ودخول مزيد من المساعدات.
وشددت الوزارة على أن من الضروري أن تستمر
عملية إدخال المساعدات إلى غزة برا دون عوائق.
وفي اليوم الـ164 للحرب على غزة، وثامن أيام
شهر رمضان المبارك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة،
ما أسفر عن شهداء وجرحى واعتقال العشرات.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية محدودة
بعد ورود معلومات بأن مسؤولين من حماس يعملون داخل المجمع. (الجزيرة نت)
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