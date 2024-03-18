فصل الكهرباء عن مناطق في غرب إربد غدا (أسماء)

فصل الكهرباء عن مناطق في غرب إربد غدا (أسماء)
التاريخ
3/18/2024 2:29:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج
للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الثلاثاء، لغايات
الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي
سيشمل مناطق (صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا
ولغاية 3 عصرا. (بترا)
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