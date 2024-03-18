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أسعار الخضار والفواكه في إربد بسابع أيام رمضان

3/18/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 663 طنا.
وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 444 طنا بالإضافة إلى 147 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و20 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و29 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و80 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و33 قرشا والثوم 200 و300 قرش، والبطاطا بين 30 و50 قرشا والبندورة بين 12 و22 قرشا، والجزر بين 30 و40 قرشا، والخيار بين 25 و50 قرشا، والزهرة بين 12 و20 قرشا، والليمون بين 15 و25 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و70 قرشا.

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