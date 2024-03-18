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الأحوال المدنية تحسم الجدل حول تسمية الأبناء بالنصر أو الهلال - جريدة الوطن السعودية

3/18/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجدل حول مسألة إطلاق أسماء الأندية مثل" النصر" أو" الهلال "على حديثي الولادة، مؤكدة أن ذلك غير ممكن.
جاء هذا التصريح ردا على اسفسارات العديد من الأشخاص على حساب الأحوال المخصص لخدمة العملاء على منصة "إكس".
حيث سأل أحد الأشخاص: هل يسمح نظاما بتسمية الاسم بالنصر أو الهلال ليجيبه الحساب أن هذا غير ممكن.


وكان تسبب أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الجدل بعد تسمية ابنه بأحد أسماء الأندية المحلية، ليأتي أحد الفنانين ويسمي ابنه أيضا بإسم نادي آخر.
مما أثار عددا من التساؤولات حول السماح بهذا الأمر نظاما.
ليأتي الرد النافي من الأحوال المدنية.
يذكر أن الأحوال المدنية حدد اشتراطات لتسجيل الأسماء وهي:
1- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (قمر الزمان)
2- لا يسمح بتسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبد الرسول)
3- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بكذا)
4- يمنع تسجيل الاسم بالألقاب مثل (السيد)
5- يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة في المجتمع مثل (الوليد - العنود)

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