حافظوا على انتعاش منزلكم خلال شهر رمضان مع جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي

MENAFN - AETOSWire) يدور شهر رمضان المبارك حول النقاء والطهارة، وهو الوقت المناسب لضمان نقاء وصفاء أجواء منزلكم خلال الشهر الكريم. ومن الضروري التأكد من نظافة المنزل بسبب الشوائب الموجودة في الهواء اليوم، وخاصةً لحماية من يعانون من المشاكل التنفسية في العائلة من الصغار أو الكبار. وهنا يأتي دور جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي إلكترونيكس (إل جي) الذي يوفر أفضل المزايا والتصاميم، مما يجعله الإضافة المثالية لمنزلكم خلال الشهر المبارك.

قوة الضاغط العاكس المزدوج

يعد الأداء والكفاءة أمراً أساسياً في كافة منتجات "إل جي"، ويحقق جهاز الترطيب الذكي من "إل جي" ذلك بفضل الضاغط العاكس المزدوج الذي يتطلب وقتًا أقل للعمل ويقوم تلقائياً بضبط شدة إزالة الرطوبة بناءً على درجة الرطوبة المحيطة به لتوفير بيئة داخلية أكثر راحة. ويسهم هذا في تعزيز الكفاءة الشاملة، كما يمتاز بكونه عنصراً أساسياً للأداء القوي، مع سعة يومية تبلغ 30 لتراً من إزالة الرطوبة، أي ما يعادل 120 زجاجة من الماء سعة 250 مل.

ويتم إجراء هذه العملية بكاملها بهدوء تام، حيث يعمل جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" بضوضاء تشغيل منخفضة تصل إلى 33 ديسيبل، مما يضمن عدم حدوث أي إزعاجات حتى في فترة الليل.

يحافظ على نظافة وأمان الهواء

ليس الحفاظ على الهواء في المنزل بالمهمة السهلة، وخاصةً مع وجود مجموعة كبيرة من الملوثات التي يمكن أن تحيط بكم. ولهذا السبب يحتوي جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" على مرشح Safe Plus، وهو حاصل على معيار HEPA H13 ويمكنه التخلص من الغبار والفيروسات والبكتيريا وحبوب الطلع والمواد المسببة للحساسية.

ويضم أيضاً 18 ميزة أمان لراحة بال إضافية. وتشمل نظام حماية اللوحة الأم وأجهزة استشعار حالة المبادل الحراري ومجموعة من ميزات الحماية للمكونات مثل المحرك وقابس الطاقة والضاغط العاكس والمزيد.

التحكم البسيط مع تطبيق ThinQ المعزز بتقنية إنترنت الأشياء

ينبغي أن يكون التحكم بجهاز إزالة الرطوبة لديكم مهمة سهلة، ومع LG ThinQ، كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة زر واحدة على هاتفكم الذكي المتوافق، حيث ستتمكنون من تشغيل جهاز إزالة الرطوبة عن بُعد من خلال الاتصال بشبكة Wi-Fi أو جدولة أوقات عمله أو حتى مراقبة مستويات الطاقة، وكل ذلك من هاتفكم الذكي. وسيتم إعلامكم بفضل هذا الاتصال في حال وجود أي تنبيهات مثل امتلاء دلو التصريف أو عندما تكون الرطوبة مرتفعة جداً. ويمكنكم باستخدام هذه الميزات تشغيل جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" قبل عودتكم إلى المنزل، مما يضمن تنقية الهواء في منزلكم قبل وصولكم.

التصميم المريح

تعتبر الراحة أمراً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالتصميم، وتضمن "إل جي" أن يبدو التصميم جيداً وأن يكون عملياً بغض النظر عن الجهاز. وتعتبر إحدى النقاط الرئيسية في تصميم الجهاز هي مقبض الدفع والسحب الذي يقع في مكان مثالي على مستوى الخصر، مما يسمح بسهولة الحركة. وتُكمّل هذا أيضاً عجلة تدور 360 درجة، مما يسمح بحركته السلسة. ويعتبر أحد الخيارات الجمالية والعملية هو تصميم خزان المياه الشفاف الذي يرتقي بمظهر جهاز إزالة الرطوبة ويسمح بالتحقق السريع من المستويات. ويمكن أيضاً حمل الخزان بيد واحدة كما أن تصميم الغطاء المدمج يمنع تسرب الماء. ويمكنكم الاستفادة من الجهاز لتجفيف الأحذية والخزائن بسرعة، وذلك بفضل ملحقات خرطوم تجفيف الأحذية الإضافي على شكل حرف Y وخرطوم خزائن الملابس على شكل الحرف T.

حافظوا على أجواء منزلكم نقية ومنعشة في رمضان مع مزيل الرطوبة من "إل جي" الذي يتم عرضه بسعر مخفّض الآن حتى 31 مارس!

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال

شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة