حافظوا على انتعاش منزلكم خلال شهر رمضان مع جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي

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- AETOSWire) يدور شهر رمضان المبارك حول النقاء والطهارة، وهو الوقت المناسب لضمان نقاء وصفاء أجواء منزلكم خلال الشهر الكريم. ومن الضروري التأكد من نظافة المنزل بسبب الشوائب الموجودة في الهواء اليوم، وخاصةً لحماية من يعانون من المشاكل التنفسية في العائلة من الصغار أو الكبار. وهنا يأتي دور جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي إلكترونيكس (إل جي) الذي يوفر أفضل المزايا والتصاميم، مما يجعله الإضافة المثالية لمنزلكم خلال الشهر المبارك.
قوة الضاغط العاكس المزدوج
يعد الأداء والكفاءة أمراً أساسياً في كافة منتجات "إل جي"، ويحقق جهاز الترطيب الذكي من "إل جي" ذلك بفضل الضاغط العاكس المزدوج الذي يتطلب وقتًا أقل للعمل ويقوم تلقائياً بضبط شدة إزالة الرطوبة بناءً على درجة الرطوبة المحيطة به لتوفير بيئة داخلية أكثر راحة. ويسهم هذا في تعزيز الكفاءة الشاملة، كما يمتاز بكونه عنصراً أساسياً للأداء القوي، مع سعة يومية تبلغ 30 لتراً من إزالة الرطوبة، أي ما يعادل 120 زجاجة من الماء سعة 250 مل.
ويتم إجراء هذه العملية بكاملها بهدوء تام، حيث يعمل جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" بضوضاء تشغيل منخفضة تصل إلى 33 ديسيبل، مما يضمن عدم حدوث أي إزعاجات حتى في فترة الليل.
يحافظ على نظافة وأمان الهواء
ليس الحفاظ على الهواء في المنزل بالمهمة السهلة، وخاصةً مع وجود مجموعة كبيرة من الملوثات التي يمكن أن تحيط بكم. ولهذا السبب يحتوي جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" على مرشح Safe Plus، وهو حاصل على معيار HEPA H13 ويمكنه التخلص من الغبار والفيروسات والبكتيريا وحبوب الطلع والمواد المسببة للحساسية.
ويضم أيضاً 18 ميزة أمان لراحة بال إضافية. وتشمل نظام حماية اللوحة الأم وأجهزة استشعار حالة المبادل الحراري ومجموعة من ميزات الحماية للمكونات مثل المحرك وقابس الطاقة والضاغط العاكس والمزيد.
التحكم البسيط مع تطبيق ThinQ المعزز بتقنية إنترنت الأشياء
ينبغي أن يكون التحكم بجهاز إزالة الرطوبة لديكم مهمة سهلة، ومع LG ThinQ، كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة زر واحدة على هاتفكم الذكي المتوافق، حيث ستتمكنون من تشغيل جهاز إزالة الرطوبة عن بُعد من خلال الاتصال بشبكة Wi-Fi أو جدولة أوقات عمله أو حتى مراقبة مستويات الطاقة، وكل ذلك من هاتفكم الذكي. وسيتم إعلامكم بفضل هذا الاتصال في حال وجود أي تنبيهات مثل امتلاء دلو التصريف أو عندما تكون الرطوبة مرتفعة جداً. ويمكنكم باستخدام هذه الميزات تشغيل جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" قبل عودتكم إلى المنزل، مما يضمن تنقية الهواء في منزلكم قبل وصولكم.
التصميم المريح
تعتبر الراحة أمراً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالتصميم، وتضمن "إل جي" أن يبدو التصميم جيداً وأن يكون عملياً بغض النظر عن الجهاز. وتعتبر إحدى النقاط الرئيسية في تصميم الجهاز هي مقبض الدفع والسحب الذي يقع في مكان مثالي على مستوى الخصر، مما يسمح بسهولة الحركة. وتُكمّل هذا أيضاً عجلة تدور 360 درجة، مما يسمح بحركته السلسة. ويعتبر أحد الخيارات الجمالية والعملية هو تصميم خزان المياه الشفاف الذي يرتقي بمظهر جهاز إزالة الرطوبة ويسمح بالتحقق السريع من المستويات. ويمكن أيضاً حمل الخزان بيد واحدة كما أن تصميم الغطاء المدمج يمنع تسرب الماء. ويمكنكم الاستفادة من الجهاز لتجفيف الأحذية والخزائن بسرعة، وذلك بفضل ملحقات خرطوم تجفيف الأحذية الإضافي على شكل حرف Y وخرطوم خزائن الملابس على شكل الحرف T.
حافظوا على أجواء منزلكم نقية ومنعشة في رمضان مع مزيل الرطوبة من "إل جي" الذي يتم عرضه بسعر مخفّض الآن حتى 31 مارس!
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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال
شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة
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