المراعي تُطلق استراتيجيتها الاستثمارية 2024 2028

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة "المراعي " عن استراتيجيتها الاستثمارية للخمس سنوات المقبلة 2024 – 2028 وذلك تعزيزاً لمكانتها الرائدة كأكبر شركة متكاملة رأسيّاً للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وترسيخاً لدورها المتنامي في تحقيق الأمن الغذائي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما تقدمه الدولة من دعم وتمكين للقطاع الخاص.

وأكَّد صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة، أنّ الخطة سترسّخ مكانة الشركة كخيارٍ مُفضّل لدى المستهلك"، وأنّ المراعي ستواصل تنفيذ استراتيجياتٍ تُعزز دخولها أسواقاً جديدة وتوسيع قطاعاتها، لافتاً إلى أنّ حجم البرنامج الاستثماري الرأسمالي للخطة في الفترة المستهدفة يتجاوز 18 مليار ريال، وسيتم تمويله من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنّ الخطة تستهدف مواصلة تحقيق النمو المُستدام في قطاعات التشغيل الرئيسية والمناطق التي توجد بها الشركة، وتعزيزه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ودول المنطقة وتطوير إمكانيات الابتكار والتجديد لتطوير قطاعات ومنتجات غذائية جديدة، وأعرب عن ثقة مجلس الإدارة في تحقيق هذه الأهداف الطموحة- بإذن الله - عن طريق الاستراتيجيات وخطط العمل المحددة لقطاعات التشغيل الرئيسية (الألبان والعصائر والدواجن والمخبوزات) وقطاعات التشغيل الواعدة ( منتجات الأغذية المجمدة واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والآيسكريم)، علاوة على القطاعات المُستهدف دراسة الاستثمار فيها.

وأشار سموه إلى أن استراتيجية "المراعي" الاستثمارية بٌنيت على عدة ركائز، تهدف إلى تحقيق نمو مُطّرد في أعمال ومنتجات الشركة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والعمل على دعم الأمن الغذائي في الأسواق التي تعمل بها. كما تسعى إلى تحقيق التوازن والمرونة وتعزيز الكفاءة والموثوقية، والحفاظ على تكامل سلسلة القيمة مع استحداث أساليب استثمارية جديدة وأكثر تقدّماً، والمحافظة على الريادة إقليمياً فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية.