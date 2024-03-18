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السلوكيات الخاطئة في الاحتفالات الوطنية

3/18/2024 2:24:16 PM
(MENAFN- Al Watan) إن المناسبات الوطنية تعبر عن الاعتزاز والفخر بهذا الوطن المعطاء، والاحتفال في هذه المناسبات ينم عن انتماء وولاء لهذا الوطن المبارك، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت طرق احتفال جديدة تمثل اعتداءً على العامة، ومن هذه الطرق الرش بالماء، والرش بـ((البخاخ الثلجي)) و((بخاخ الألوان))، كما يسمى، وأيضا ((البالونات المعبأة بالماء))، وهذا يمثل اعتداءً صريحا، وطريقة احتفال غير مقبولة وعادة دخيلة.
إن مثل هذا التصرفات ممكن أن تؤدي إلى ما هو أكثر وأكبر من اعتداء، فمثلا البخاخات الثلجية أو الملونة قد تسبب ضررا للعين أو الأذن، وأيضا تسبب ضررا للممتلكات مثل صبغة السيارات أو الأجهزة الإلكترونية أو الملابس،
وأيضا هذه المواد سريعة الاشتعال، وسبق أن حذر منها الدفاع المدني، لخطورتها.
وهذا الضرر تنتج عنه مسؤولية مدنية، ومن الممكن أن تكون مسؤولية جنائية. أما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، فجاء في نص المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ((أن كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)).
وقد يقول قائل إن من فعل ذلك ابني القاصر - وهذا الدارج أن غالبية مرتكبي السلوكيات هذه قصر - نقول له إنك مسؤول عن الضرر الذي سببه ابنك، حيث جاء في الفقرة الأولى بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية أن ((من وجبت عليه نظاما أو اتفاقا أو قضاء رقابة شخص، لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، كان مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص)).
وإن كان يقول البعض إن رش الماء - مثلا - أو رمي البالونات المعبأة بالماء قد لا يصل إلى الضرر المادي، ويمكن أن يبلل الثياب فقط، لذلك لا يرتقى أن يستحق التعويض، نقول: الضرر لا يقصد به الضرر المادي فحسب، وإنما يشمل الضرر المعنوي مثل الأذى النفسي الذي ينتج عن الإحراج أمام الغير، وهذا ما أكدته المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة في فقرتها الأولى، التي كان نصها ((يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي))، وفي فقرتها الثانية ذكرت ((يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي)).
لذلك نوصي أن تتم التوعية بمخاطر تلك السلوكيات الخاطئة في المدارس، وتبعاتها الصحية والقانونية، أو أن يتم منعها من قِبل وزارة التجارة، أو تركيز رجال الأمن في الميدان على ذلك، أو التوعية عنها في التواصل الاجتماعي من قِبل الجهات المعنية.

MENAFN18032024000089011017ID1107991819

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