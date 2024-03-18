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دراسة تكشف تأثير كوفيد-19على معدلات الأعمار

3/18/2024 2:24:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجع متوسط الأعمار خلال عامي 2020 و2021 في ظل أزمة جائحة كوفيد-19 بشكل ملحوظ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "TheLancet".
كان متوسط العمر يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العقود الماضية في جميع أنحاء العالم، إلا أن الدراسة كشفت أن متوسط العمر المتوقع انخفض في هذه الفترة 84% من 200 دولة ومنطقة شملتها الدراسة.وقد تراجع متوسط العمر المتوقع بمقدار أكثر من عام ونصف (1.6 سنة) خلال السنوات 2020 و2021 بحسب بيانات الدراسة.وعلى إثر هذا التراجع ،ازداد عدد الوفيات بمعدل 15.9 مليون حالة، متجاوزًا- بشكل طفيف- الحصيلة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية( 15 مليون وفاة).
وفي هذا الصدد قال الباحث الرئيسي للدراسة، أوستن شوماخر: " كان لكوفيد-19 أثر كبير على البالغين في مختلف أنحاء العالم، بدرجة لم تشهدها منذ عقود، حتى في فترات الحروب والكوارث الطبيعية".
ومع ذلك، فإن هذا النوع من الدراسات يجعل من الصعب تمييز الوفيات المباشرة نتيجة لكوفيد-19 عن تلك الناجمة عن القيود الصحية المفروضة لمكافحة الجائحة.
من ناحية أخرى، أظهرت النتائج استمرار انخفاض معدل وفيات الرضّع خلال الفترة التي شملتها الدراسة.
كما أكدت الباحثة هموي كيو أن هذه النتائج تمثل "تقدما استثنائيا"، موضحة إلى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لموضوع تجنب "الوباء القادم عن طريق تقليص الفجوات الصحية الكبيرة بين الدول".

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