دراسة تكشف تأثير كوفيد-19على معدلات الأعمار

(MENAFN
- Al Watan) تراجع متوسط الأعمار خلال عامي 2020 و2021 في ظل أزمة جائحة كوفيد-19 بشكل ملحوظ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "TheLancet".
كان متوسط العمر يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العقود الماضية في جميع أنحاء العالم، إلا أن الدراسة كشفت أن متوسط العمر المتوقع انخفض في هذه الفترة 84% من 200 دولة ومنطقة شملتها الدراسة.وقد تراجع متوسط العمر المتوقع بمقدار أكثر من عام ونصف (1.6 سنة) خلال السنوات 2020 و2021 بحسب بيانات الدراسة.وعلى إثر هذا التراجع ،ازداد عدد الوفيات بمعدل 15.9 مليون حالة، متجاوزًا- بشكل طفيف- الحصيلة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية( 15 مليون وفاة).
وفي هذا الصدد قال الباحث الرئيسي للدراسة، أوستن شوماخر: " كان لكوفيد-19 أثر كبير على البالغين في مختلف أنحاء العالم، بدرجة لم تشهدها منذ عقود، حتى في فترات الحروب والكوارث الطبيعية".
ومع ذلك، فإن هذا النوع من الدراسات يجعل من الصعب تمييز الوفيات المباشرة نتيجة لكوفيد-19 عن تلك الناجمة عن القيود الصحية المفروضة لمكافحة الجائحة.
من ناحية أخرى، أظهرت النتائج استمرار انخفاض معدل وفيات الرضّع خلال الفترة التي شملتها الدراسة.
كما أكدت الباحثة هموي كيو أن هذه النتائج تمثل "تقدما استثنائيا"، موضحة إلى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لموضوع تجنب "الوباء القادم عن طريق تقليص الفجوات الصحية الكبيرة بين الدول".
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