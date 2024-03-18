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كيت ميدلتون حديث العالم..أين اختفت أميرة ويلز؟

3/18/2024 2:24:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار غياب أميرة ويلز كيت مدلتون عددا من الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له.
وعلى خلفية ذلك، فقد انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إخطارا بـ "الاستعداد" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.
وبحسب المتعارف عليه في بريطانيا، فإن القصر يخطر بعض وسائل الإعلام قبل إصدار البيانات تمهيدا لنشره.
وقد تسبب غياب زوجة ولي العهد البريطاني بالكثير من البلبلة، وقد بدأت هذه التكهنات بمصير الأمير كيت ميدلتون" 42 عاماً" بعد أن أُدخلت إلى المستشفى في 16 ينايرالماضي وذلك لإجراء عملية جراحية في البطن، بحسب وسائل إعلام بريطانية، وقد امتدت تلك الشائعات لتصل إلى حد تنكيس الأعلام في بريطانيا إلا أنه تبين أن الصور المتداولة لتنيكس الأعلام كانت بعد وفاة الملكة إليزابيث، ومن الشائعات المتداولة أيضا، هي وفاة الأميرة كيت أو تنازل الملك تشارلز عن العرش لابنه الأمير وليام إلا أن القصر لم يصدر بيانا حول هذا الأمر حتى اللحظة.
ومن التوقعات المتداولة عن سبب اختفاء الأميرة هو خيانة الأمير وليام لها وانفصالهما رسميا، إلا أنه كذلك لم يتم التأكيد على هذا الأمر مطلقا.
وحاول قصر كنسينغتون دحض تلك الشائعات حيث نشر صورة للأمير مع أطفالها الثلاثة، إلا أن الصورة زادت الشكوك أكثر خاصة بعد أن تم حذفها من قبل وكالات أنباء كبرى.
حيث قيل أن الصورة التي نشرت لأميرة ويلزوأطفالها قد تم التلاعب بها.
وحتى الآن يترقب العالم توضيحا من العائلة المالكة البريطانية حول مصير وصحة الأميرة كيت ميدلتون.

MENAFN18032024000089011017ID1107991817

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