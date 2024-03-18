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الصحة: غسل الصحون يساعد على حرق السعرات في رمضان

3/18/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وزارة الصحة عبر حسابها التوعوي"عش بصحة" في منصة (X) ، عن الأعمال المنزلية التي تساعد في حرق السعرات الحرارية أثناء القيام بها.
حيث قالت الوزارة، بإمكانية تحويل هذه الأعمال المنزلية إلى نشاط بدنيوذلك لأن غسل أواني المطبخ، الطهي و أعمال المنزل العامة تعد نشاطا بدنيا.


وكشفت بأن الشخص الذي يبلغ وزنه 56 كغ تقريبا يحرق حوالي ما يلي في كلا من:
128 سعرة حرارية في الساعة خلال غسل الأطباق.
150 سعرة حرارية في الساعة أثناء الطهي.
165 سعرة حرارية في الساعة عند القيام بالأعمال المنزلية العامة
كما قالت في منشور آخر أن احتمالية الخمول قد تزيد في رمضان وذلك لزيادة صعوبة النوم وكثرة الأكل وقلة الحركة.

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