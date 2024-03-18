الصحة: غسل الصحون يساعد على حرق السعرات في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) نشرت وزارة الصحة عبر حسابها التوعوي"عش بصحة" في منصة (X) ، عن الأعمال المنزلية التي تساعد في حرق السعرات الحرارية أثناء القيام بها.
حيث قالت الوزارة، بإمكانية تحويل هذه الأعمال المنزلية إلى نشاط بدنيوذلك لأن غسل أواني المطبخ، الطهي و أعمال المنزل العامة تعد نشاطا بدنيا.
وكشفت بأن الشخص الذي يبلغ وزنه 56 كغ تقريبا يحرق حوالي ما يلي في كلا من:
128 سعرة حرارية في الساعة خلال غسل الأطباق.
150 سعرة حرارية في الساعة أثناء الطهي.
165 سعرة حرارية في الساعة عند القيام بالأعمال المنزلية العامة
كما قالت في منشور آخر أن احتمالية الخمول قد تزيد في رمضان وذلك لزيادة صعوبة النوم وكثرة الأكل وقلة الحركة.
MENAFN18032024000089011017ID1107991816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.