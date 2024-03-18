وزيرا الخارجية والثقافة يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Al Watan) وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارتَي الخارجية والثقافة؛ للتعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع الثقافي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاع الثقافي، واستمرار رفع مستوى التنسيق القائم بين وزارتَي الخارجية والثقافة في مختلف المجالات، ومنها تعاونهما الوثيق في تفعيل مسار التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وستسهم مذكرة التفاهم في ترسيخ مكانة الثقافة والتراث الوطني، والمواءمة بين الجهات الحكومية فيما يخص القطاع الثقافي بالمملكة.
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