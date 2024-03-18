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وزيرا الخارجية والثقافة يوقعان مذكرة تفاهم

3/18/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارتَي الخارجية والثقافة؛ للتعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع الثقافي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاع الثقافي، واستمرار رفع مستوى التنسيق القائم بين وزارتَي الخارجية والثقافة في مختلف المجالات، ومنها تعاونهما الوثيق في تفعيل مسار التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وستسهم مذكرة التفاهم في ترسيخ مكانة الثقافة والتراث الوطني، والمواءمة بين الجهات الحكومية فيما يخص القطاع الثقافي بالمملكة.

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