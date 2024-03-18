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مستشفى دله نمار يحصل على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCI

3/18/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Al Watan) امتدادًا للتقدم والنماء الذي تحققه مستشفى دله نمار، حصل المستشفى على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وتعد هذه الشهادة إحدى أبرز الشهادات العالمية المرموقة، حيث تقوم اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ، بمنحها للمستشفيات المستوفية للشروط الصحية، وهي جهة معروفة عالميًا بريادتها في مجال العناية الطبية، وأمن المريض وصحته، كما تعد أبرز الجهات الرائدة في منح الاعتماد للمنشآت الصحية، حيث تقوم هذه الجهة الرائدة في منح الاعتماد للمؤسسات الصحية، بالعمل مع مؤسسات ووزارات الصحة والمنظمات الدولية، وذلك في أكثر من 80 بلدًا.
ويأتي حصول مستشفى دله نمار على هذا الاعتماد العالمي، تأكيدًا على امتثالها لجميع المعايير الطبية وتأكيدًا على تميز المستشفى في تقديم خدماته الطبية، لمختلف شرائح المجتمع،كما يعد هذا الاعتماد امتدادًا لحصول مجموعة مستشفيات دله الصحية، على هذه الشهادات المرموقة، ودليل على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الطبية والعلاجية وحفاظها على أمن وسلامة مرضاها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس عبدالعزيز الوهيبي: ((إن حصول مستشفى دله نمار على اعتماد (JCI)، يؤكد التزامنا الصارم بتطبيق أعلى المعايير الدولية، في مجال الرعاية الطبية لمختلف فئات المجتمع، وذلك حفاظًا على صحة المريض وسلامته، وهي شهادة مستحقة، نسبة لما تقدمه جميع مستشفيات مجموعة دله الصحية من رعاية طبية متكاملة وشاملة، على أعلى الدرجات، وباستخدام أحدث التقنيات والبرامج العلاجية)).
وأشار الرئيس التنفيذي للتشغيل إلى أن مجموعة مستشفيات دله الصحية تعمل على ضمان حصول مرضاها، على الخدمات الطبية، وبدقة متناهية وفقًا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، الأمر الذي أتاح للمجموعة الحصول على عدد كبير، من الشهادات والجوائز، على المستويين المحلي والعالمي، مضيفا أن مستشفى دله النخيل يتشرف باعتماده من قبل (JCI)، منذ 29 يناير، 2009م، حيث يسري هذا الاعتماد إلى الآن.
يُذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم نخبة من الأطباء والجراحين المتميزين، في المجالات كافة، وتتكون من ستة مرافق كبرى، ورائدة في تقديم الرعاية الصحية الفائقة، لجميع المرضى والمراجعين، وتخدم المجموعة حاليًا أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًا في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة وبجودة عالية، في المملكة العربية السعودية.

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