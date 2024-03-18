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عندما تصاب الأجيال بالتكلس المعرفي

3/18/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Al Watan) ليست المشكلة في تعاقُب الأجيال، بل في طبيعة تعاقبها وفي طبيعة العناصر الثقافية التي تواكبها؛ إذ إنّ العناصر الثقافية التي ينتجها العمران البشري تفعل عموماً في ذهن الإنسان وسلوكه عبر دفْعه إلى الخيارات العملية الأسهل والأجدى في نظره، كما تُبيِّن ذلك الدراسات الأنثروبولوجية التي أُجريت على مستوى القارات كافة.
لذلك فإن الأجيال في حالة اهتزاز ثقافي دائم، تتفاعل مع العناصر الثقافية الوافدة تقليداً إليها على نحو يجعل كل جيل من أجيالها مختلفاً نسبياً عن الذي سبقه بالاستعداد والقوة فقط. فالجيل اللاحق يحمل على أكتافه الموروث الثقافي الذي سلّمه إياه الجيل السابق، مع حرية التعامل معه على قاعدة التقليد أو على قاعدة التجديد، علماً بأن الخيار الأول هو الأقل تكلفة ومجهوداً. فأيهما يختار الجيل اللاحق؟ ولماذا عندما يلجأ هذا الجيل إلى خيار التجديد، يهرع المعلِّقون إلى استخدام تعبير ((مشكلة الأجيال)) لتوصيف هذه الظاهرة؟
توقف المفكر الاجتماعي الألماني كارل مانهايم طويلًا عند معضلة صدام الأجيال من باب ثنائية التقليد والحداثة، حيث قام بتأليف كتاب في هذا الموضوع ينطلق من التجربة الغربية نفسها، ليقول إن التقدم العمراني البشري إنما يقوم على التكامل بين الحداثة والتقليد. لكن كيف يتأتى ذلك؟ وهل تصح نظريته في العالم العربي المعاصر؟
المعادلة المعرفية الجديدة
باتت معرفتُنا بمميّزات الظاهرة الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات الموصوفة بالتقليدية واسعة نسبياً اليوم، بيد أن هذه المعرفة تبقى عاجزة عن حل مشكلتنا نحن، كأناس يعيشون في أزمنة معاصرة تطغى عليها الحداثة، في ظل موروثات ثقافية ورمزية مسبوكة في أزمنة ماضية.
لذلك، عندما نقارن أنفسنا بالمجتمعات المتقدمة الأخرى في الغرب، نجد أن المجتمعات التي تقدمت فيه لها تاريخ ماضٍ زاهر وتاريخ حاضر زاهر أيضاً. أما نحن فلدينا تاريخ ماضٍ زاهر وتاريخ حاضر باهت. وعندما نُمعن في المشهد بالتدقيق، نُلاحظ أن المجتمعات التي تقدمت لها أجيال متعاقبة لا تشبه بعضها بعضاً، بل إن كل جيل من هذه الأجيال يقوم بتنمية نفسه معرفياً من خلال خبرات وطرائق تفكير جديدة. فيتبع أهله نماذج إرشادية تختلف في كل حقبة عن تلك التي كانت سائدة في الحقبات السابقة، إذ يَدَع الجيل الجديد العوامل الثقافية والقيمية الجديدة تفعل فعلها من غير ممانعة قاطعة، ويتقولب معرفياً معها.
أما عندنا، فالمسألة مختلفة، حيث يعلم الجميع، لكن من دون الإقرار بالحقيقة، أن جيلاً معرفياً واحداً يمتد فينا من الماضي إلى الحاضر. وكأننا نريد أن ننتمي إلى جيل معرفي واحد يعتمد معرفة واحدةً وطرائق تفكير وتخطيط وتنفيذ واحدة في الحقلَيْن الاجتماعي والثقافي. فما زالت تَرِدُ على ألسنتنا أسئلة استكشافية نعتبرها طبيعية تقول: ((من أي عائلة أنت؟)) أو ((من أي دين أو مذهب أنت؟)) أو ((من أي منطقة أنت؟)). وكلها أسئلة ملغمة تقوم على افتراضات مسبقة وأحكام مسبقة عن هوية الآخر الأهلية، كشخص ينتمي إلى جماعة بعينها بالضرورة، لا كفرد مستقل.
تظهر بين الحين والآخر ومضات فكرية لامعة، تمر كالنيازك في فضائنا الثقافي لكن من دون أن تترك أثراً مستداماً في الوعي الجمعي، كقول مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا سابقاً) إنه عندما ينوي الصلاة، يوجه نظره إلى مكة المكرمة، لكن عندما يفكر بالتنمية والصناعة، فإنه يوجه نظره إلى اليابان. أي إن التعامل مع التقدم والتغيير يحتاج إلى مرونة تفاعلية مع المعرفة المختلفة المستنبَتة من خبرات واختبارات مبتكرة وجديدة.
لذلك، عندما يسود التصلُّب المعرفي، تكون النتيجة اعتمادا قسريّاً لأحد نَمطَيْن: إما الغرق في التقليد الشكلي والسطحي للعوامل الثقافية الوافدة، وإما إبداء رفضٍ ومُمانَعةٍ وانغلاق ثقافي تام، من النواحي كافة، مع الإبقاء على فتحة سماوية ضيقة، كما في البيوت القديمة، تسمح باستنشاق بعض الهواء الرمزي. لكن، في الحالتين، نبقى أمام جيل اجتماعي موحد وممتد، مهما بلغت أعداده، يلتزم الصمت المعرفي، مُكتفياً بتكرار حرفي لما نقله له الجيل السابق من قوالب جاهزة في التنشئة الاجتماعية التقليدية.
مشكلة في المعرفة لا في الأجيال
في الواقع، لسنا الوحيدين الذين يعانون من هذه المشكلة المعرفية والذين يشعرون أنهم في مأزق. كانت البلدان الغربية نفسها في وِضعَةٍ مُشابهة في ما مضى، وعلى مدى قرون طويلة. لكن، كيف استطاعت الخروج منها واكتشاف الوصفة العلاجية المفيدة والنافعة؟ صاغها كارل مانهايم في كتابه Le problème des générations على النحو الآتي قائلاً: ((من أجل ديمومة مجتمعنا نحتاج إلى الذاكرة بقدر حاجتنا إلى النسيان والعمل التجديدي)).
بدايةً لا بد من الإشارة إلى أن المفكر الألماني يستخدم مفهوم ((مجتمعنا))، على نحو جامع وموَحَّد، وهو أمر يستحيل سحبه على المجتمعات التقليدية المختلفة في ما بينها. يعني مانهايم تحديداً الغربي منها، الموحَّد على قاعدة المواطنة المدنية المبنية على أُسس الحرية والعدالة الاجتماعية. ولكن، كيف تجلّت النقلة المعرفية هذه في دول الغرب؟ تجلّت في رأي مانهايم باعتماد المجتمع الغربي معادلة معرفية جديدة تقول، اختصاراً، الآتي: التقدم = الذاكرة + النسيان (الابتعاد النسبي عن الموروث)؛ أي، بكلام أوضح، التقدُّم = التراث + الإبداع المُعاصر (التجديد).
فالمحافظة على الذاكرة الجماعية والتراث والموروثات الثقافية أمر ضروري وواجب، غير أن الشرط الثاني والإلزامي هو الشروع في نسيان نسبي لهذا الموروث بتشذيبه إرادياً بغية الانفتاح على تجديده وتغيير ما يحتاج فيه إلى التغيير. علماً أن في هذا الجزء الثاني من المُعادَلة تكمن صعوبة قصوى، على الجيل الشبابي الجديد أن يجتازها بشجاعة ومسؤولية وإقدام حضاري، وإلا تبقى ثقافة المجتمع على تقليديتها ويزداد تكلُّسها سنة بعد سنة. ففي إطار هذه المعادلة التي ضبطها المفكر الاجتماعي الألماني لا قدسية للمعارف التراثية، بل حق مشروع بالوجود، كما أن لا قدسية أيضاً للمعرفة الجديدة المبتكرة لكونها قابلة للمراجعة و((النسيان)) على الدوام لاحقاً، مع ظهور كل أنموذج إرشادي علمي جديد.
هكذا يتقدم المجتمع ويتوحد معرفياً، ويُبقي نفسه على سكة التقدم، باستنهاض واستلهام بعض ما ابتكرته الحداثة، وبعض ما هو متوفر في التراث؛ إذ إن فكرة من الماضي تغدو موازية، في التثقيل العلمي، لفكرة من الحاضر. ذلك أن الفكرتين تصبان حينها في عملية بناء عمران بشري مستقبلي واحد.
يخترق كارل مانهايم بكلامه هذا، معنى المعارف في حياة البشر، ماضياً وحاضراً. وهو لا يقدِّم لنا توليفاً سطحياً بين التراث والحداثة، بل تحليلاً لسر تقدّم الحضارات أو ضمورها واختفائها، مُعيداً إلى شكل الوعي البشري السائد في المُجتمع (أو المجتمعات) امتلاك سر التقدم من عدمه؛ فالأمر يعود في النهاية إلى طرائق التفكير ومآلها النهائي في الواقع المعيش بالتخطيط والتنفيذ. وهذا ما يحتاج إلى قرار حقيقي وإستراتيجي بالانتقال من مجتمعات التقليد أو النيو - تقليد إلى المجتمعات الحديثة؛ علماً أن معادلة مانهايم ليست مُعادلة إيديولوجية سياسية تقول بإلزامية استبعاد التقليد والقضاء عليه، بل هي مُعادلة معرفية تقوم على ضرورة المحافظة على بعض التقليد واستثماره في إطار مُعادلة فكرية جديدة ومُجدِّدة، كالخميرة التي تسهم في صنع الخبز.
من هنا يستحيل اتهام هذه المعادلة باستهداف التراث الثقافي، حيث إنها تعمل على إعادة تأهيله بغية إعادة استثماره في الحاضر؛ أي إن ما تقترحه هو نسيان ما هو معروف في التراث نسبياً بهدف إفساح المجال أمام الطاقات الإبداعية الكامنة في التراث بأن تستعيد فاعليتها وحيويتها بصيغة راهنة، وأن تدخل عبر هذه البوابة إلى الحاضر.
تسمح معادلة مانهايم بتفسير معارف الماضي مع معارف الحاضر وجعلها قابلة، معاً، للبقاء على قيد الحياة في نماذج إرشادية جديدة في المستقبل، لا يعود وارداً فيها الانقطاع الابيستمولوجي المصاحب للتراث اليوم، بل يغدو التواصل المعرفي المفتوح، لا المغلق، مُشرِفاً على المسار الثقافي العام في المجتمع.
هذا هو سر العمران البشري في التجارب الغربية الذي سمح لهذا الجزء من العالم بالتقدم الثقافي والاقتصادي والسياسي على نحو مطّرد. وقد حاولت بعض بلدان غير غربية نقله واعتماد هذه المعادلة بعزم وتصميم، فتقدمت بهدوء وأصبحت منافسة اليوم للدول الغربية الكبرى نفسها. أتكلم هنا على بلدان كانت أشد تجذُّراً في التقليد من بلداننا، أي اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ حيث تحولت اليوم، بقرار من قيادات رشيدة وبتنشئة اجتماعية جديدة، مُدرِكة ضرورة الانتقال إلى العصور الحديثة الغالبة؛ فالعمران البشري مَبني على أفكار أولاً وأخيراً. وبقدر ما تكون هذه الأفكار حية متقدمة، يكون العمران والتقدم تفاعلياً. علماً أن جذور الأفكار كلها، إنما تقوم على تنشئة اجتماعية مؤاتية ومناسبة. لذلك، قل لي أي تنشئة اجتماعية تلقَّيت، أَقل لك من أنت.
أخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أن معادلة كارل مانهايم التكاملية بدت مفيدة حيثما اعتمدت، ولا حاجة للإطالة بشرحها غرباً، حيث أَتت مندمغة بالمسار التاريخي والاجتماعي لشعوب هذه البلدان. أما في ما يتعلق بالمقلب الشرقي من المعمورة الذي بقي طويلاً مغموراً بالتقليد، فالفائدة تقوم راهناً على أن صيغة تكامل الأجيال، لا مجرد تعاقبها، ولو أَتَت مفروضة من السلطة الحاكمة، قد تمكنت من تقديم تجسير معرفي مفيد بين الماضي والحاضر. ففي معادلة مانهايم أضحى التواصل طبيعياً بين التقليد والحداثة، من دون تحفُّظ فكري أو إيديولوجي، أي إن التواصل المقصود أدرك على نحو تكامل معرفي صرف لا مكان فيه لمواقف الممانعة والتشويش الآتية من أُفق الجماعات العصبية المختلفة والأحزاب السياسية السلفية المموهة الباقية حتى اليوم على امتداد العالم العربي والشرق الأوسط المعاصر. فإذا كانت العصبيات مثلاً من صلب التراث الماضي، فإن على الأجيال الجديدة ألا تبقى ملتزمة بها، لكونها مناهضة لتقدّمها هي، ولتقدُّم العمران البشري الذي يخص مستقبلها كما مستقبل المجتمعات التي ستعيش بين ظهرانيها.
*عالم اجتماع من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية

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