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مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية يعقد أولى جلساته

3/18/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد المؤتمر الدولي: "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي - بمشاركةٍ واسعة من ممثلي المذاهب والطوائف الإسلامية - ، اليوم، جلسته الآولى بعنوان: مقومات التعاون بين المذاهب الاسلامية، رأسها الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.
وتحدث خلال الجلسة عضو مجلس أمناء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف ورئيس جمعية علماء الهند الشيخ سيد ارشد مدني الذي عبر عن شكره لرابطة العالم الإسلامي التي نظمت هذا المؤتمر وجاء استجابة للأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية بجميع طوائفها ومدارسها ومذاهبها.
وقال " يجب العمل على تذويب الغلو والتعصب المذهبي، وإعادة الاختلافات الفقهية إلى جذورها الإسلامية لتهيئة أرضية إسلامية صلبة للتبادل المعرفي، وأن نبادر إلى تخطي جميع المخططات التي تهدف إلى نقض الإسلام ".
بدوره أكد المستشار الاول بالمجلس البريطاني الإسلامي السير إقبال عبدالكريم سكراني، أن على المسلمين أن يعيشوا في انسجام وتماسك وأن يتفقوا على أن تحديات المستقبل يجب أن تلغي مشاكل الماضي، داعيا العلماء والقيادات الدينية أن يظهروا حرصهم على تقديم المساعدة والتعاون مع جميع من يرغب بالخير للأمة.
من جانبه بيّن نائب رئيس جامعة الأديان والمذاهب بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور عباس خامه يار، أن المؤتمر يعد اجتماعا تاريخيا كونه واعدا ويحمل دلالات عدة، لافتا إلى أن للمؤتمر قيمتان مقدستان هما المكان بانعقاده في رحاب بيت الله الحرام، والزمان لتزامنه مع شهر رمضان المبارك .
كما عبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية بجمهورية بوركينا فاسو الدكتور أبو بكر عبدالله دكوري في كلمته عن عن شكره للمملكة العربية السعودية لإقامة هذا المؤتمر في البلد الحرام، وذلك لمواجهة أكبر مشكلة وهي الفرقة بين أبناء المسلمين، مشددا على وحدة الأمة الإسلامية، معبرا عن شكره لرابطة العالم الاسلامي التي جمعت كل علماء الاسلام من كل العالم في شهر رمضان المبارك.

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