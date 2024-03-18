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مصادرة طن من الخضار التالفة في محافظة الخرج

3/18/2024 2:24:14 PM
(MENAFN- Al Watan) قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ممثلا في إدارة الأسواق والمسالخ بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام (سوق الماشة - سوق الخضار) والمسالخ في المحافظة ووحدة مركز الهياثم خلال موسم شهر رمضان المبارك الجاري، اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسالخ، وتكليف أكثر من 30 مراقباً ومشرفاً حيث أسفرت الجولات على مصادرة ما يقارب طن من الخضار التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي وتطبيق لائحة المخالفات النظامية بحق المخالفين.
وأوضح مدير المكتب المهندس خالد بن مبارك الدوسري أن المكتب وضع خطة للعمل خلال موسم شهر رمضان المبارك بمتابعة أعمال الرقابة في أسواق النفع العام والمسالخ ومتابعة وفرة المنتجات.
وأكد الدوسري حرص مكتب الوزارة على تكثيف الرقابة على المسالخ التي تشهد زحاماً خلال موسم شهر رمضان المبارك .
وأشار الدوسري إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع ومنع ذبح إناث

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