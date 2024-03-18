مصادرة طن من الخضار التالفة في محافظة الخرج

(MENAFN
- Al Watan) قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ممثلا في إدارة الأسواق والمسالخ بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام (سوق الماشة - سوق الخضار) والمسالخ في المحافظة ووحدة مركز الهياثم خلال موسم شهر رمضان المبارك الجاري، اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسالخ، وتكليف أكثر من 30 مراقباً ومشرفاً حيث أسفرت الجولات على مصادرة ما يقارب طن من الخضار التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي وتطبيق لائحة المخالفات النظامية بحق المخالفين.
وأوضح مدير المكتب المهندس خالد بن مبارك الدوسري أن المكتب وضع خطة للعمل خلال موسم شهر رمضان المبارك بمتابعة أعمال الرقابة في أسواق النفع العام والمسالخ ومتابعة وفرة المنتجات.
وأكد الدوسري حرص مكتب الوزارة على تكثيف الرقابة على المسالخ التي تشهد زحاماً خلال موسم شهر رمضان المبارك .
وأشار الدوسري إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع ومنع ذبح إناث
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