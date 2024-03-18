الملك وولي العهد‬⁩ يهنئان الرئيس الروسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
التاريخ
3/18/2024 2:24:14 PM
(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الروسي، ولشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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