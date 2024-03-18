Monday, 18 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك وولي العهد‬⁩ يهنئان الرئيس الروسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

3/18/2024 2:24:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الروسي، ولشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

MENAFN18032024000089011017ID1107991807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث