باكستان تتعهد ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية مع الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الباكستانية-الصينية في جميع الأحوال لا غنى عنها لتحقيق التقدم والازدهار في البلدين .
وذكرت صحيفة دون الباكستانية أن السفير الصيني لدى باكستان جيانج تسي تونج التقى وزير الخارجية الباكستاني في إسلام آباد اليوم الاثنين، حيث أكد الأخير التزام باكستان ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية ودفع المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7% رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح”
وأكد السفير الصيني الأهمية الخاصة التي توليها الصين لباكستان ودعمها القوي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتعاون الصناعي والزراعي. كما اتفق مع دار على التطوير عالي الجودة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.