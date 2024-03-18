باكستان تتعهد ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية مع الصين

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الباكستانية-الصينية في جميع الأحوال لا غنى عنها لتحقيق التقدم والازدهار في البلدين .

وذكرت صحيفة دون الباكستانية أن السفير الصيني لدى باكستان جيانج تسي تونج التقى وزير الخارجية الباكستاني في إسلام آباد اليوم الاثنين، حيث أكد الأخير التزام باكستان ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية ودفع المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

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وأكد السفير الصيني الأهمية الخاصة التي توليها الصين لباكستان ودعمها القوي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتعاون الصناعي والزراعي. كما اتفق مع دار على التطوير عالي الجودة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

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