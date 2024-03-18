Monday, 18 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باكستان تتعهد ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية مع الصين

3/18/2024 2:24:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الباكستانية-الصينية في جميع الأحوال لا غنى عنها لتحقيق التقدم والازدهار في البلدين .

وذكرت صحيفة دون الباكستانية أن السفير الصيني لدى باكستان جيانج تسي تونج التقى وزير الخارجية الباكستاني في إسلام آباد اليوم الاثنين، حيث أكد الأخير التزام باكستان ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية ودفع المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7% رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح”

وأكد السفير الصيني الأهمية الخاصة التي توليها الصين لباكستان ودعمها القوي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتعاون الصناعي والزراعي. كما اتفق مع دار على التطوير عالي الجودة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث