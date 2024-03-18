الكويت المركزي يخصص سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 480 مليون دينار كويتي (نحو 1.5 مليار دولار أمريكي).
وقال (المركزي الكويتي) في بيان له اليوم الاثنين إن قيمة الاصدار الاول بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375 في المئة.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7% رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح”
وأضاف أن الاصدار الثاني بنفس القيمة 240 مليون دينار لأجل ستة اشهر بمعدل عائد 4.5 في المئة.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.