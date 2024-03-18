الكويت المركزي يخصص سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 480 مليون دينار كويتي (نحو 1.5 مليار دولار أمريكي).

وقال (المركزي الكويتي) في بيان له اليوم الاثنين إن قيمة الاصدار الاول بلغت 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375 في المئة.

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وأضاف أن الاصدار الثاني بنفس القيمة 240 مليون دينار لأجل ستة اشهر بمعدل عائد 4.5 في المئة.

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