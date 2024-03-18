الصين: نولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا وتحويلها لشراكة إستراتيجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية – الروسية.. موضحا أن روسيا ستحقق بالتأكيد إنجازات أكبر في التنمية والبناء الوطني تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين.
جاء ذلك فى رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28%.
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وأضاف شي – بحسب وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الاثنين – أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للحفاظ على تواصل وثيق مع روسيا من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسليمة والمستقرة والمتعمقة لشراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991801
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