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الصين: نولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا وتحويلها لشراكة إستراتيجية

3/18/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية – الروسية.. موضحا أن روسيا ستحقق بالتأكيد إنجازات أكبر في التنمية والبناء الوطني تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء ذلك فى رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28%.

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وأضاف شي – بحسب وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الاثنين – أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للحفاظ على تواصل وثيق مع روسيا من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسليمة والمستقرة والمتعمقة لشراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991801

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