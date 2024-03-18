Monday, 18 March 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

3/18/2024 2:24:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 5 سفن وغادرته 9 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 39 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – فى بيان اليوم-أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة ، وقطار آخر بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية قادم من السخنة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5476 شاحنة.

موضوعات متعلقة قرار جمهورى بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس تداول 43 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69774 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114556 طنًا، وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13029 طن، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51671 طنا.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث