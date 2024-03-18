تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط 5 سفن وغادرته 9 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 39 سفينة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – فى بيان اليوم-أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة ، وقطار آخر بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية قادم من السخنة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5476 شاحنة.
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وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69774 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114556 طنًا، وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13029 طن، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51671 طنا.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991800
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