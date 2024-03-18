18 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية بدعم البنوك والعقار

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الاثنين وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 18 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة المالية إلى 3.606 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.02 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 16.02 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.73% بمكاسب 67.4 نقطة عند 9288.83 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.39% رابحاً نحو 35.12 نقطة ليقفل عند 9099.74 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 12.9 نقطة ليغلق عند 4275.38 نقطة.

وتصدر سهم“إعمار العقارية”، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 77.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.19% عند 8.4 درهم، تلاه“إعمار للتطوير” بسيولة 50.3 مليون درهم وأقفل عند 8.02 درهم، ثم“إمباور” جاذباً 43.3 مليون درهم ليغلق عند 1.63 درهم.

واستحوذ سهم“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.07 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه“ألفا ظبي” جاذباً نحو 75.4 مليون درهم وأقفل عند 16.06 درهم بنمو 0.25%، ثم“ملتيبلاي” مستقطباً 49.03 مليون درهم ليغلق عند 2.25 درهم رابحاً نحو 1.3%.

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