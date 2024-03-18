رئيس الوزراء يطلب من الغرف التجارية إعلان انخفاض أسعار السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News) وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة فى أسعار السلع
طلب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من رئيس اتحاد الغرف التجارية سرعة عقد اجتماع استثنائى مع مسئولى الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.
وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات فى الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع فى الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
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وأضاف رئيس الوزراء: لا يوجد أى عذر حالياً، ولا يوجد أى منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً فى أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالى الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزى يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذى يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن السلع بدأت تتوافر بالفعل فى الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك فى هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء البنك المركزى والبنوك بصفة عامة فى توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبى للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا فى الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض فى أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية فى التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم فى إحداث العديد
من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك فى تحسن الاقتصاد بوجه عام.
بدوره، استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عدداً من السلع التى شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً فى أسعارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة فى أسعار السلع.
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