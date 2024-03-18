رئيس الوزراء يطلب من الغرف التجارية إعلان انخفاض أسعار السلع

طلب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من رئيس اتحاد الغرف التجارية سرعة عقد اجتماع استثنائى مع مسئولى الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات فى الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع فى الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

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وأضاف رئيس الوزراء: لا يوجد أى عذر حالياً، ولا يوجد أى منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً فى أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.

وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالى الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزى يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذى يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن السلع بدأت تتوافر بالفعل فى الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك فى هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

وخلال الاجتماع، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء البنك المركزى والبنوك بصفة عامة فى توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبى للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا فى الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض فى أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية فى التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم فى إحداث العديد

من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك فى تحسن الاقتصاد بوجه عام.

بدوره، استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عدداً من السلع التى شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً فى أسعارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة فى أسعار السلع.