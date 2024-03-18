التضخم في سلوفاكيا يصل إلى أدنى مستوى منذ عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت بيانات مكتب الإحصاء في سلوفاكيا بأن مؤشرات أسعار المستهلك شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي وبنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري عن مستوى يناير السابق له، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ أكثر من عامين.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن خبراء الإحصاء في البلاد قولهم إن“تباطؤ النمو تجلى بشكل خاص في تقسيم المواد الغذائية، إلا أن ارتفاع أسعار الكحول والتبغ حال دون حدوث تباطؤ كبير في ارتفاع الأسعار”.
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وأوضحت البيانات أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس سنوي بنسبة 3.3 في المئة، كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعارها بشكل حاد، وللمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، كانت أكثر اعتدالا من النمو الإجمالي لأسعار المستهلكين، باستثناء الفاكهة، حيث تم تسجيل نمو مزدوج الرقم، تباطأت الأسعار بين جميع المكونات.
وجاء التأثير الرئيسي على النمو على أساس شهري من قطاع النقل، الذي يتكون إلى حد كبير من الوقود، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المئة على أساس شهري، تليها المشروبات الكحولية وقطاع التبغ.
وارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية مع المشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 في المئة فقط. وانخفضت أسعار الفواكه والخضروات والسكر والحلويات والزيوت والدهون.
وكان معدل التضخم في سلوفاكيا بلغ ذروته خلال عامي 2022 و2023، عندما ظل فوق 15 في المئة على أساس سنوي لمدة أربعة أشهر.
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