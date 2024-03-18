التضخم في سلوفاكيا يصل إلى أدنى مستوى منذ عامين

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت بيانات مكتب الإحصاء في سلوفاكيا بأن مؤشرات أسعار المستهلك شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي وبنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري عن مستوى يناير السابق له، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ أكثر من عامين.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن خبراء الإحصاء في البلاد قولهم إن“تباطؤ النمو تجلى بشكل خاص في تقسيم المواد الغذائية، إلا أن ارتفاع أسعار الكحول والتبغ حال دون حدوث تباطؤ كبير في ارتفاع الأسعار”.

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وأوضحت البيانات أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس سنوي بنسبة 3.3 في المئة، كما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعارها بشكل حاد، وللمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، كانت أكثر اعتدالا من النمو الإجمالي لأسعار المستهلكين، باستثناء الفاكهة، حيث تم تسجيل نمو مزدوج الرقم، تباطأت الأسعار بين جميع المكونات.

وجاء التأثير الرئيسي على النمو على أساس شهري من قطاع النقل، الذي يتكون إلى حد كبير من الوقود، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المئة على أساس شهري، تليها المشروبات الكحولية وقطاع التبغ.

وارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية مع المشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 في المئة فقط. وانخفضت أسعار الفواكه والخضروات والسكر والحلويات والزيوت والدهون.

وكان معدل التضخم في سلوفاكيا بلغ ذروته خلال عامي 2022 و2023، عندما ظل فوق 15 في المئة على أساس سنوي لمدة أربعة أشهر.