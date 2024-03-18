بنك الاستثمار الأوروبي يٌقرض إسبانيا 700 مليون يورو لدعم إنتاج الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الاثنين على إقراض أسبانيا 700 مليون يورو لدعم توسعات شبكة توزيع الكهرباء في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه تم التوقيع على شريحة أولية بقيمة 500 مليون يورو، فيما يبلغ مجموع الاستثمارات في إطار المشروع 1.44 مليار يورو، أما المبلغ المتبقي يغطيه الجانب الاسباني.
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وأكد أن الهدف من التمويل تحسين كفاءة ومرونة شبكة الطاقة، وتمكين المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، فيما يعزز المشروع التصنيع والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إسبانيا.
وأشار إلى التزام بنك الاستثمار الأوروبي بمبدأ التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، حيث يذهب أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمار إلى المناطق الإسبانية حيث يكون دخل الفرد أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991795
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