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بنك الاستثمار الأوروبي يٌقرض إسبانيا 700 مليون يورو لدعم إنتاج الطاقة

3/18/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الاثنين على إقراض أسبانيا 700 مليون يورو لدعم توسعات شبكة توزيع الكهرباء في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه تم التوقيع على شريحة أولية بقيمة 500 مليون يورو، فيما يبلغ مجموع الاستثمارات في إطار المشروع 1.44 مليار يورو، أما المبلغ المتبقي يغطيه الجانب الاسباني.

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وأكد أن الهدف من التمويل تحسين كفاءة ومرونة شبكة الطاقة، وتمكين المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، فيما يعزز المشروع التصنيع والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إسبانيا.

وأشار إلى التزام بنك الاستثمار الأوروبي بمبدأ التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، حيث يذهب أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمار إلى المناطق الإسبانية حيث يكون دخل الفرد أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991795

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