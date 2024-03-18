((كيان إيجيبت)) تطرح طرازات ((سيات)) موديل 2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ((كيان إيجيبت)) وكيل سيارات ((سيات ))، عن أسعار طرازات (تاراكو، وأتيكا، وليون، وأرونا، وإبيزا) موديل 2024، خلال شهر مارس الجارى.

وسجلت أسعار سيارات ((إبيزا)) فئة ((Refernce)) نحو 1.350 مليون جنيه.

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وينتمى طراز ((سيات إبيزا)) لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1000 سى سى ((تربو))، ينتج قوة 115 ((حصان)) وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وحددت الشركة أسعار طراز ((أرونا)) فئة ((Style Plus)) بنحو 1.395 مليون جنيه.

وتنتمى ((أرونا)) لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 110 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وسعرت طراز ((ليون)) لتسجل فئة ((FR)) نحو 1.650 مليون جنيه.

وينتمى طراز ((سيات ليون)) موديل 2024 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سى سى مدعم بشاحن توربينى، يخرج قوة 150 ((حصان)) وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات ((أوتوماتيك)).

وقدرت الشركة أسعار سيارات ((سيات أتيكا)) موديل 2024 لتسجل فئة ((Style Plus)) نحو 1.990 مليون جنيه.

وينتمى طراز ((سيات أتيكا)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.

وسجلت ((سيات تاراكو)) فئة ((Xcellence)) سعر 2.4 مليون جنيه، والفئة الاعلى ((FR)) نحو 2.6 مليون جنيه.

وينتمى طراز ((سيارات تاراكو)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV)) مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.