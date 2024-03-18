((كيان إيجيبت)) تطرح طرازات ((سيات)) موديل 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة ((كيان إيجيبت)) وكيل سيارات ((سيات ))، عن أسعار طرازات (تاراكو، وأتيكا، وليون، وأرونا، وإبيزا) موديل 2024، خلال شهر مارس الجارى. سيات إبيزا
وسجلت أسعار سيارات ((إبيزا)) فئة ((Refernce)) نحو 1.350 مليون جنيه.
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وينتمى طراز ((سيات إبيزا)) لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1000 سى سى ((تربو))، ينتج قوة 115 ((حصان)) وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك. سيات أرونا
وحددت الشركة أسعار طراز ((أرونا)) فئة ((Style Plus)) بنحو 1.395 مليون جنيه.
وتنتمى ((أرونا)) لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 110 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك. سيات ليون
وسعرت طراز ((ليون)) لتسجل فئة ((FR)) نحو 1.650 مليون جنيه.
وينتمى طراز ((سيات ليون)) موديل 2024 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سى سى مدعم بشاحن توربينى، يخرج قوة 150 ((حصان)) وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات ((أوتوماتيك)). سيات أتيكا
وقدرت الشركة أسعار سيارات ((سيات أتيكا)) موديل 2024 لتسجل فئة ((Style Plus)) نحو 1.990 مليون جنيه.
وينتمى طراز ((سيات أتيكا)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان. سيات تاراكو
وسجلت ((سيات تاراكو)) فئة ((Xcellence)) سعر 2.4 مليون جنيه، والفئة الاعلى ((FR)) نحو 2.6 مليون جنيه.
وينتمى طراز ((سيارات تاراكو)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV)) مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.
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