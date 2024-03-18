تحرك السيولة من الأسهم لـأدوات الدخل الثابت يعصف بالبورصة المصرية

عصف هروب السيولة من الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت والشهادات البنكية بالبورصة المصرية ليتراجع المؤشر الرئيسى بواقع 6.5% فى جلسة واحدة ويعمق خسائره وصولاً إلى منطقة دعم عند 29 ألف نقطة.

ويرى المتعاملون أن السوق رغم التراجع العنيف إلا أنه أمامه فرصة واعدة للارتداد خاصة أن سهم التجارى الدولى لا يزال عند مستوى 89 جنيها.

موضوعاتالبورصة تختم تعاملات اليوم على تراجع 6.34% البورصة تقلص خسائرها بتراجع 4.39% “أسطول القابضة” تستهدف جذب عملاء من الإمارات والسعودية للسوق المحلى

وعلمت“البورصة” أن هناك بعض المحافظ التابعة لمؤسسات محلية تعيد هيكلة استثماراتها عبر إعادة توزيع نسب الاستثمار فى الأسهم وأذون الخزانة، موضحًا أن تلك المحافظ كانت رفعت استثماراتها فى الأسهم خلال الفترة الماضية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 6.34% ليصل إلى مستوى 29091.29 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 7.85% ليصل إلى مستوى 6284.57 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.62% إلى مستوى 9023.1 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 6.96%، ليستقر عند مستوى 35074.83 نقطة.

ويرى محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية”إيكما”، إن الحركات التصحيحية ليست دلالة على انتهاء الفرص الاستثمارية فى البورصة، مؤكدًا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ووجود شهادات بنكية ذات عوائد مرتفعة إلا أنها لن تستطيع أن تنافس ما تحققه البورصة خلال شهور قليلة، وما استطاعت تحقيقه خلال العام السابق من عوائد بلغت 70%.

وأشار إلى أن الأخبار الإيجابية التى شهدها السوق على مدار الأسابيع السابقة من توحيد سعر الصرف، وصفقة رأس الحكمة استطاعت العديد من القطاعات الاستفادة منها، وعلى المستثمرين الاتجاه نحو تلك القطاعات للاستفادة من الفرص الموجودة، وبشكل عام فإن أى استثمار يلزمه تنوع فى المحفظة ما بين أدوات دخل ثابت منخفضة المخاطر، وأخرى ذات عوائد مرتفعة مثل البورصة.

وبلغت التداولات على الأذون والسندات فى البورصة يوم الإثنين 70.4 مليار جنيه مقابل 44.7 مليار جنيه يوم الأحد، وبلغ صافى تعاملات المصريين مبيعات 3.6 مليار جنيه وصافى تعاملات العرب والأجانب مشتريات بنفس القيمة.

وشهدت الأسهم قيم تداولات 4.2 مليار جنيه، من خلال تداول 742.3 مليون سهم، بتنفيذ 130.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 5 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“دايس للملابس الجاهزة” بنسبة 7.06%.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن ما يحدث فى السوق حاليا يعتبر دلالة على جنى المستثمرين للأرباح التى حققوها على مدار الارتفاعات المتتالية التى حدثت فى السوق، وهو أمر إيجابى ولا يستدعى القلق، خاصة مع حدوث التعويم، وتحول التقييمات العالمية لمصر نحو الإيجابية، فالمناخ الاستثمارى يتنظره العديد من الفرص الواعدة.

وأضاف أن ارتفاع التضخم دفع البنوك إلى توفير أدوات دخل ثابت عالية العوائد، وهى بالطبع منافسة للبورصة وتجذب العديد من الأفراد، إلا أن تحول المستثمرين من البورصة نحوها لم يحدث على نطاق واسع، نظرًا لأنها رغم ارتفاع العوائد عليها، يظل العائد الحقيقة بالسالب إذا أخذت معدلات التضخم المرتفعة فى عين الاعتبار.

وتراجعت أسعار 152 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العز للسيراميك والبورسلين – الجوهره” بنحو 19.07%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.

وأكد محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن سوق الدخل الثابت يشهد رواجًا فى تدفق الاستثمارات المالية إليه خلال الآونة الأخيرة، حيث استقطب المؤسسات المالية سواء كانت محلية أو أجنبية فى أذون الخزانة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 221.07 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 82.13% و 6.51% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 226.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.36%.

ونفذ الأفراد 68.33% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 128.04 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 91.7 مليون جنيه.

قال مصطفى الكردى رئيس مجموعة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن عمليات التصحيح الحالية طبيعية خاصة فى ظل توجه المستثمرين الأفراد لسحب السيولة وضخها فى شهادات بنكية، وكذلك سلوك المؤسسات لتحويل جزء من استثمارات محافظهم بالأسهم إلى أدوات الدخل الثابت فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

وأوضح الكردى أنه على الرغم من التراجعات العنيفة إلا أن التداولات ما زالت فى مستويات أمنة، مؤكدًا أن الخروج من دائرة الأمان فى حال كسر المؤشر الرئيسى مستوى الدعم عند 29 ألف نقطة لأسفل، لأن أول منطقة دعم تالية هى مستوى 23 ألف نقطة.

ونفذت المؤسسات 31.66% من التداولات، واتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية نحو الشراء بصافى تعاملات 86.1 مليون جنيه، و223.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 349.07 مليون جنيه.