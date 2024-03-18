((آى صاغة)) تستقبل 1.5 ألف طلب شراء لوثائق ((إيه زد جولد)) منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة آى صاغة ، إن المنصة تلقت نحو 1.5 ألف طلب للانضمام والاستثمار فى صندوق الاستثمار بالذهب“إيه زد جولد az gold” وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى.

لفت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الطلبات تتم دراستها ثم الموافقة على المستوفاة للشروط، حيث اتفقت شركة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، العام الماضى على إتاحة الاستثمار فى الصندوق عبر المنصة مع مطلع يناير الماضى.

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توقع أن تصل إجمالى طلبات شراء وثائق الصندوق عبر المنصة، بحلول النصف الثانى من العام الجارى، نحو 5 آلاف طلب، كما أوضح أن الاستثمار فى صندوق“إيه زد جولد” يكون بحد أدنى 100 وثيقة للعملية الواحدة.

أوضح أن منصة آى صاغة لتداول الذهب بدأت أعمالها منذ عام 2016 كصفحة تعرض أسعار الذهب فقط، وأصبحت تعمل حاليًا كمنصة تتم أغلب تعاملات الشراء والبيع عليها عن طريق التطبيق الإلكترونى بدون أى تعامل ورقى، لتتم كافة التعاملات والتحويلات المالية من خلال التطبيق وذلك قبل نهاية العام الجارى.

وكشف إمبابى عن العمل على تطوير المنصة فى ظل تسجيل زيادة بعدد عمليات تحميل التطبيق والتى لم أصبحت تشمل محلات الذهب والعملاء مما شجع الشركة إلى تحويل“آى صاغة” من تطبيق إلى منصة شاملة لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.

أشار إلى زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى157 تاجرًا منذ إطلاقها بزيادة 40 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.

لفت إلى أن المنصة تمنح العميل حرية اختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة.

أكد أن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقًا حرة للذهب.