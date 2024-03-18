Monday, 18 March 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((آى صاغة)) تستقبل 1.5 ألف طلب شراء لوثائق ((إيه زد جولد)) منذ بداية 2024

3/18/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة آى صاغة ، إن المنصة تلقت نحو 1.5 ألف طلب للانضمام والاستثمار فى صندوق الاستثمار بالذهب“إيه زد جولد az gold” وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى.

لفت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الطلبات تتم دراستها ثم الموافقة على المستوفاة للشروط، حيث اتفقت شركة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، العام الماضى على إتاحة الاستثمار فى الصندوق عبر المنصة مع مطلع يناير الماضى.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7% رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح”

توقع أن تصل إجمالى طلبات شراء وثائق الصندوق عبر المنصة، بحلول النصف الثانى من العام الجارى، نحو 5 آلاف طلب، كما أوضح أن الاستثمار فى صندوق“إيه زد جولد” يكون بحد أدنى 100 وثيقة للعملية الواحدة.

أوضح أن منصة آى صاغة لتداول الذهب بدأت أعمالها منذ عام 2016 كصفحة تعرض أسعار الذهب فقط، وأصبحت تعمل حاليًا كمنصة تتم أغلب تعاملات الشراء والبيع عليها عن طريق التطبيق الإلكترونى بدون أى تعامل ورقى، لتتم كافة التعاملات والتحويلات المالية من خلال التطبيق وذلك قبل نهاية العام الجارى.

وكشف إمبابى عن العمل على تطوير المنصة فى ظل تسجيل زيادة بعدد عمليات تحميل التطبيق والتى لم أصبحت تشمل محلات الذهب والعملاء مما شجع الشركة إلى تحويل“آى صاغة” من تطبيق إلى منصة شاملة لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.

أشار إلى زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى157 تاجرًا منذ إطلاقها بزيادة 40 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.

لفت إلى أن المنصة تمنح العميل حرية اختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة.

أكد أن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقًا حرة للذهب.

MENAFN18032024000202011048ID1107991792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث