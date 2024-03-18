((آى صاغة)) تستقبل 1.5 ألف طلب شراء لوثائق ((إيه زد جولد)) منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة آى صاغة ، إن المنصة تلقت نحو 1.5 ألف طلب للانضمام والاستثمار فى صندوق الاستثمار بالذهب“إيه زد جولد az gold” وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى.
لفت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الطلبات تتم دراستها ثم الموافقة على المستوفاة للشروط، حيث اتفقت شركة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، العام الماضى على إتاحة الاستثمار فى الصندوق عبر المنصة مع مطلع يناير الماضى.
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توقع أن تصل إجمالى طلبات شراء وثائق الصندوق عبر المنصة، بحلول النصف الثانى من العام الجارى، نحو 5 آلاف طلب، كما أوضح أن الاستثمار فى صندوق“إيه زد جولد” يكون بحد أدنى 100 وثيقة للعملية الواحدة.
أوضح أن منصة آى صاغة لتداول الذهب بدأت أعمالها منذ عام 2016 كصفحة تعرض أسعار الذهب فقط، وأصبحت تعمل حاليًا كمنصة تتم أغلب تعاملات الشراء والبيع عليها عن طريق التطبيق الإلكترونى بدون أى تعامل ورقى، لتتم كافة التعاملات والتحويلات المالية من خلال التطبيق وذلك قبل نهاية العام الجارى.
وكشف إمبابى عن العمل على تطوير المنصة فى ظل تسجيل زيادة بعدد عمليات تحميل التطبيق والتى لم أصبحت تشمل محلات الذهب والعملاء مما شجع الشركة إلى تحويل“آى صاغة” من تطبيق إلى منصة شاملة لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.
أشار إلى زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى157 تاجرًا منذ إطلاقها بزيادة 40 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.
لفت إلى أن المنصة تمنح العميل حرية اختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة.
أكد أن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقًا حرة للذهب.
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