بنك الاستثمار الأوروبي يمول بناء 267 وحدة سكنية اجتماعية في مالطا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توجيه قرض بقيمة 22 مليون يورو ، لأحد المؤسسات في مالطا بغرض بناء مساكن اجتماعية جديدة للمواطنين.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يسهل بناء 267 وحدة سكنية اجتماعية يتم بناؤها حاليًا في مالطا بينما يلبي التمويل الحاجة الملحة للإسكان الميسور التكلفة في المنطقة.
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وأوضح أن المنازل الجديدة تتميز بأعلى معايير كفاءة الطاقة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز المجتمعات اجتماعياً، ويسهم في تلبية الاحتياجات السكنية الفورية للمقيمين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991791
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