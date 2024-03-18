بنك الاستثمار الأوروبي يمول بناء 267 وحدة سكنية اجتماعية في مالطا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توجيه قرض بقيمة 22 مليون يورو ، لأحد المؤسسات في مالطا بغرض بناء مساكن اجتماعية جديدة للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يسهل بناء 267 وحدة سكنية اجتماعية يتم بناؤها حاليًا في مالطا بينما يلبي التمويل الحاجة الملحة للإسكان الميسور التكلفة في المنطقة.

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وأوضح أن المنازل الجديدة تتميز بأعلى معايير كفاءة الطاقة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز المجتمعات اجتماعياً، ويسهم في تلبية الاحتياجات السكنية الفورية للمقيمين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

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