العراق سيخفض صادراته النفطية تماشياً مع تعهدات أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن العراق أنه سيخفض صادرات النفط في الأشهر المقبلة، لتعويض تجاوز إنتاجه الحد المتفق عليه في تحالف“أوبك+” مطلع العام الحالي.

كانت كمية إنتاج العراق من النفط موضع جدل خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن بغداد تتجاوز حصتها المحددة. لكن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكّد هذا الشهر أن العراق ملتزم بسقف الإنتاج عند 4 ملايين برميل يومياً.

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وزارة النفط العراقية ذكرت في بيان، اليوم الاثنين، أن العراق، ثاني أكبر منتج في“أوبك” والذي تخطى سقوف الأنتاج منذ مطلع العام، سيخفض صادراته إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة.

تعهدت“أوبك” وحلفاؤها بخفض الإنتاج في محاولةٍ لكبح وجود فائض عالمي من المعروض النفطي. وساعدت هذه الإجراءات في دفع عقود خام برنت الآجلة إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، وسط تباطؤ نمو الطلب العالمي وارتفاع إنتاج المنافسين من الأميركتين.

يُشار إلى أن إعلان وزارة النفط العراقية اليوم يتعلق بالصادرات وليس بالإنتاج.

وفقاً لتقرير صادر عن“أوبك” هذا الشهر، فإن العراق خفّض إنتاجه إلى متوسط 4.2 مليون برميل يومياً في فبراير. بما يزيد بحوالي 200 ألف برميل يومياً عن الحد المتفق عليه. وأكدت بغداد التزامها بالتخفيضات الطوعية بهدف تعويض الإنتاج الزائد في يناير وفبراير شباط، بحسب وزارة النفط.

وأضافت في بيانها أن العراق ينسق مع“أوبك+” لتوضيح خفض الصادرات في التقارير المقبلة. وكانت بغداد اعترضت في وقتٍ سابق على تقييم“أوبك+” لكمية إنتاجها من النفط الخام.

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