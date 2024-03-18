Monday, 18 March 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق سيخفض صادراته النفطية تماشياً مع تعهدات أوبك+

3/18/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن العراق أنه سيخفض صادرات النفط في الأشهر المقبلة، لتعويض تجاوز إنتاجه الحد المتفق عليه في تحالف“أوبك+” مطلع العام الحالي.

كانت كمية إنتاج العراق من النفط موضع جدل خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن بغداد تتجاوز حصتها المحددة. لكن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكّد هذا الشهر أن العراق ملتزم بسقف الإنتاج عند 4 ملايين برميل يومياً.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7% رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح”

وزارة النفط العراقية ذكرت في بيان، اليوم الاثنين، أن العراق، ثاني أكبر منتج في“أوبك” والذي تخطى سقوف الأنتاج منذ مطلع العام، سيخفض صادراته إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة.

تعهدت“أوبك” وحلفاؤها بخفض الإنتاج في محاولةٍ لكبح وجود فائض عالمي من المعروض النفطي. وساعدت هذه الإجراءات في دفع عقود خام برنت الآجلة إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، وسط تباطؤ نمو الطلب العالمي وارتفاع إنتاج المنافسين من الأميركتين.

يُشار إلى أن إعلان وزارة النفط العراقية اليوم يتعلق بالصادرات وليس بالإنتاج.

وفقاً لتقرير صادر عن“أوبك” هذا الشهر، فإن العراق خفّض إنتاجه إلى متوسط 4.2 مليون برميل يومياً في فبراير. بما يزيد بحوالي 200 ألف برميل يومياً عن الحد المتفق عليه. وأكدت بغداد التزامها بالتخفيضات الطوعية بهدف تعويض الإنتاج الزائد في يناير وفبراير شباط، بحسب وزارة النفط.

وأضافت في بيانها أن العراق ينسق مع“أوبك+” لتوضيح خفض الصادرات في التقارير المقبلة. وكانت بغداد اعترضت في وقتٍ سابق على تقييم“أوبك+” لكمية إنتاجها من النفط الخام.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث