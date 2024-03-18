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رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة يفشل بشكل واضح

3/18/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة“أرامكو السعودية”، إن التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح” على معظم الجبهات، نظراً إلى أن المؤيدين يتجاهلون تأثيرات هذا التحول على المستهلكين الذين يعتمدون على الوقود الرخيص والموثوق.

وفي تصريحاته في اليوم الافتتاحي لأسبوع سيرا الذي تنظمه“إس آند بي غلوبال” في هيوستن يوم الإثنين، أعرب الناصر عن أسفه للطريقة التي تم بها تصوير صناعة النفط على أنها“العدو اللدود” للتحول الطاقوي.

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اعتبر الناصر أيضاً أن الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط غير مرجح في المستقبل القريب، ناهيك عن معيار عام 2030 الذي وضعه بعض صناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين. وتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال النصف الثاني من هذا العام، مع إمكانات نمو كبيرة في البلدان النامية.

رئيس الشركة السعودية لفت إلى أن إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من 4% من إمدادات الطاقة في العالم، كما أن نسبة انتشار السيارات الكهربائية أقل من 3%، ومن ناحية أخرى، لا يزال الغاز الطبيعي هو الدعامة الأساسية، مع نمو الطلب بنسبة 70% تقريباً منذ بداية القرن.

وأضاف أنه بدون الدعم الحكومي، تصبح السيارات الكهربائية أغلى بنسبة 50% من سيارات الاحتراق الداخلي. وقال:“لا يمكن دعمها إلى الأبد”.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991789

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