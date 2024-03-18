رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة يفشل بشكل واضح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة“أرامكو السعودية”، إن التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح” على معظم الجبهات، نظراً إلى أن المؤيدين يتجاهلون تأثيرات هذا التحول على المستهلكين الذين يعتمدون على الوقود الرخيص والموثوق.
وفي تصريحاته في اليوم الافتتاحي لأسبوع سيرا الذي تنظمه“إس آند بي غلوبال” في هيوستن يوم الإثنين، أعرب الناصر عن أسفه للطريقة التي تم بها تصوير صناعة النفط على أنها“العدو اللدود” للتحول الطاقوي.
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اعتبر الناصر أيضاً أن الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط غير مرجح في المستقبل القريب، ناهيك عن معيار عام 2030 الذي وضعه بعض صناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين. وتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال النصف الثاني من هذا العام، مع إمكانات نمو كبيرة في البلدان النامية.
رئيس الشركة السعودية لفت إلى أن إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من 4% من إمدادات الطاقة في العالم، كما أن نسبة انتشار السيارات الكهربائية أقل من 3%، ومن ناحية أخرى، لا يزال الغاز الطبيعي هو الدعامة الأساسية، مع نمو الطلب بنسبة 70% تقريباً منذ بداية القرن.
وأضاف أنه بدون الدعم الحكومي، تصبح السيارات الكهربائية أغلى بنسبة 50% من سيارات الاحتراق الداخلي. وقال:“لا يمكن دعمها إلى الأبد”.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991789
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