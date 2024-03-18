الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم والذي سينتهي غدًا.
وتشير توقعات الأسواق حاليًا باحتمالية 99% إلى إبقاء الفيدرالي على الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة“سي إم إي فيد واتش”.
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وصعد مؤشر“داوجونز الصناعي” بنسبة 0.28% أو (+115 نقطة) عند 38830 نقطة، في تمام الساعة 04:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع مؤشر“إس أند بي 500′′ بنسبة 0.98% أو (+50 نقطة) إلى 5167 نقطة، و”ناسداك المركب” 1.61% أو (+256 نقطة) عند 16229 نقطة.
وارتفع سهم“إنفيديا” 4.45% إلى 917.46 دولار قبيل انطلاق مؤتمر“جي تي سي” الذي من المتوقع أن تكشف صانعة الرقائق خلاله عن أحدث إنجازاتها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
كما قفز سهم“ألفابت” بنسبة 7.18% عند 151.31 دولار، بعدما ذكرت“بلومبرج” عن مصادر أن“آبل” تجري محادثات مع“جوجل” لاستخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي“جيميناي” في توفير مزايا جديدة في جوالاتها.
وصعد سهم“تسلا” بنسبة 2.40% إلى 167.49 دولار، بدعم من إعلان صانعة السيارات الكهربائية رفع سعر“موديل واي” بحوالي ألف دولار اعتبارًا من أبريل.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991787
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