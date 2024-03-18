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الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل بدء اجتماع الفيدرالي .. وسهم ألفابت يقفز بأكثر من 7%

3/18/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم والذي سينتهي غدًا.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا باحتمالية 99% إلى إبقاء الفيدرالي على الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة“سي إم إي فيد واتش”.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي رئيس أرامكو: التحول العالمي في مجال الطاقة“يفشل بشكل واضح” العراق سيخفض صادراته النفطية تماشياً مع تعهدات“أوبك+”

وصعد مؤشر“داوجونز الصناعي” بنسبة 0.28% أو (+115 نقطة) عند 38830 نقطة، في تمام الساعة 04:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع مؤشر“إس أند بي 500′′ بنسبة 0.98% أو (+50 نقطة) إلى 5167 نقطة، و”ناسداك المركب” 1.61% أو (+256 نقطة) عند 16229 نقطة.

وارتفع سهم“إنفيديا” 4.45% إلى 917.46 دولار قبيل انطلاق مؤتمر“جي تي سي” الذي من المتوقع أن تكشف صانعة الرقائق خلاله عن أحدث إنجازاتها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم“ألفابت” بنسبة 7.18% عند 151.31 دولار، بعدما ذكرت“بلومبرج” عن مصادر أن“آبل” تجري محادثات مع“جوجل” لاستخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي“جيميناي” في توفير مزايا جديدة في جوالاتها.

وصعد سهم“تسلا” بنسبة 2.40% إلى 167.49 دولار، بدعم من إعلان صانعة السيارات الكهربائية رفع سعر“موديل واي” بحوالي ألف دولار اعتبارًا من أبريل.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107991787

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