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283 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية بنهاية ديسمبر 2023

3/18/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح البنوك المصرية لتسجل 283.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 130.844 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنمو قدره 116.58%، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى أصول البنوك بلغ 14.2 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الودائع 10.13 تريليون جنيه.

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وتابع أن الأرصدة لدى البنوك فى مصر بلغت 2.6 تريليون جنيه، بينما بلغت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج 323.37 مليار جنيه، وأصول أخرى بقيمة 508.07 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن رأس المال من الالتزامات وحقوق الملكية بلغ 410.9 مليار جنيه، وبلغت الاحتياطات 476.47 مليار جنيه، بيما بلغت قيمة المخصصات 346.92 مليار جنيه.

وأوضح أن الالتزامات من قبل البنوك فى مصر بلغت 781.91 مليار جنيه، بينما بلغت الالتزامات من قبل البنوك فى الخارج 429.27 مليار جنيه، والالتزامات الأخرى بقيمة 1.05 تريليون جنيه.

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