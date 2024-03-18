283 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية بنهاية ديسمبر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح البنوك المصرية لتسجل 283.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 130.844 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنمو قدره 116.58%، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير، أن إجمالى أصول البنوك بلغ 14.2 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الودائع 10.13 تريليون جنيه.
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وتابع أن الأرصدة لدى البنوك فى مصر بلغت 2.6 تريليون جنيه، بينما بلغت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج 323.37 مليار جنيه، وأصول أخرى بقيمة 508.07 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن رأس المال من الالتزامات وحقوق الملكية بلغ 410.9 مليار جنيه، وبلغت الاحتياطات 476.47 مليار جنيه، بيما بلغت قيمة المخصصات 346.92 مليار جنيه.
وأوضح أن الالتزامات من قبل البنوك فى مصر بلغت 781.91 مليار جنيه، بينما بلغت الالتزامات من قبل البنوك فى الخارج 429.27 مليار جنيه، والالتزامات الأخرى بقيمة 1.05 تريليون جنيه.
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