3.2 مليار جنيه تنازلات العملة فى صرافات الأهلى ومصر والقاهرة منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) جذبت شركات الصرافة الثلاثة التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة تنازلات بقيمة 3.2 مليار جنيه، منذ التعويم وحتى يوم الأحد.

وجاءت شركة ((الأهلى للصرافة)) فى المُقدمة بحصة 1.74 مليار جنيه، تليها“مصر للصرافة” بحصة 1.3 مليار جنيه، و”كايرو للصرافة” بنحو 135 مليون جنيه، بحسب رؤساء الشركات الثلاث.

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وخلال تعاملات الأحد جذبت الشركات نحو 500 مليون جنيه.

وقال عبد المجيد محى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة إن شركته جذبت نحو 275 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات الأحد، مقابل 175 مليون جنيه حصيلة التنازلات السبت الماضى.

وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وجذبت شركة ((مصر للصرافة)) نحو 200 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه يوم السبت الماضى، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.

وأوضح فوزى أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64.1% ؜ يليه اليورو بنسبة 18.6% ثم الريال السعودى بنسبة 14.3% ؜ ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4% ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 0.1% ثم باقى العملات الاخرى بنسبة 1.5%.

ويبلغ عدد فروع الشركة التابعة لبنك مصر نحو 71 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وبلغت الحصيلة لدى شركة ((كايرو للصرافة))، التابعة لبنك القاهرة نحو 25 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه السبت الماضى، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.

وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.