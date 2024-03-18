3.2 مليار جنيه تنازلات العملة فى صرافات الأهلى ومصر والقاهرة منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت شركات الصرافة الثلاثة التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة تنازلات بقيمة 3.2 مليار جنيه، منذ التعويم وحتى يوم الأحد.
وجاءت شركة ((الأهلى للصرافة)) فى المُقدمة بحصة 1.74 مليار جنيه، تليها“مصر للصرافة” بحصة 1.3 مليار جنيه، و”كايرو للصرافة” بنحو 135 مليون جنيه، بحسب رؤساء الشركات الثلاث.
موضوعات متعلقة
283 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية بنهاية ديسمبر 2023 الحكومة: نواصل الجهود مع“البنك المركزى” للإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ “البنك الدولي” يعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار
وخلال تعاملات الأحد جذبت الشركات نحو 500 مليون جنيه.
وقال عبد المجيد محى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة إن شركته جذبت نحو 275 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات الأحد، مقابل 175 مليون جنيه حصيلة التنازلات السبت الماضى.
وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وجذبت شركة ((مصر للصرافة)) نحو 200 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه يوم السبت الماضى، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.
وأوضح فوزى أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64.1% يليه اليورو بنسبة 18.6% ثم الريال السعودى بنسبة 14.3% ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4% ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 0.1% ثم باقى العملات الاخرى بنسبة 1.5%.
ويبلغ عدد فروع الشركة التابعة لبنك مصر نحو 71 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وبلغت الحصيلة لدى شركة ((كايرو للصرافة))، التابعة لبنك القاهرة نحو 25 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه السبت الماضى، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.
وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.
MENAFN18032024000202011048ID1107991785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.