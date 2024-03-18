الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الأسهم الأوروبية بداية باهتة لأسبوع التداول الجديد، في وقت تتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى الاجتماع القادم لمجلس الفيدرالي الأمريكي.

ومؤشر Stoxx 600 الأوروبي اغلق على انخفاض بنسبة 0.1%، بعد أن أمضى الجلسة ثابتاً ، وانخفضت أسهم الاتصالات 1.4%، في حين ارتفعت أسهم السيارات 0.9%.

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كان مؤشر Dax الألماني ثابتاً بزيادة 0.01% ، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنحو 0.06% ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة انخفض بنسبة 0.20%على التوالي.

إلى ذلك، يبدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الثلاثاء، مع اتخاذ قرار السياسة في اليوم التالي.

ويتوقع استطلاع لآراء الاقتصاديين أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية ثابتة عند 5.25% إلى 5.5%.

وفي الجانب الأسيوي ، قاد مؤشر نيكي 225 الياباني المكاسب في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الاثنين، في حين واصلت الأسهم الصينية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها بدأ العام بشكل قوي.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم، بقيادة المكاسب التي حققها سهم Nvidia، في وقت تنتظر وول ستريت مؤتمراً رئيسياً للذكاء الاصطناعي.

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