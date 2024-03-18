الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت الأسهم الأوروبية بداية باهتة لأسبوع التداول الجديد، في وقت تتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى الاجتماع القادم لمجلس الفيدرالي الأمريكي.
ومؤشر Stoxx 600 الأوروبي اغلق على انخفاض بنسبة 0.1%، بعد أن أمضى الجلسة ثابتاً ، وانخفضت أسهم الاتصالات 1.4%، في حين ارتفعت أسهم السيارات 0.9%.
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كان مؤشر Dax الألماني ثابتاً بزيادة 0.01% ، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنحو 0.06% ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة انخفض بنسبة 0.20%على التوالي.
إلى ذلك، يبدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الثلاثاء، مع اتخاذ قرار السياسة في اليوم التالي.
ويتوقع استطلاع لآراء الاقتصاديين أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية ثابتة عند 5.25% إلى 5.5%.
وفي الجانب الأسيوي ، قاد مؤشر نيكي 225 الياباني المكاسب في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الاثنين، في حين واصلت الأسهم الصينية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها بدأ العام بشكل قوي.
إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم، بقيادة المكاسب التي حققها سهم Nvidia، في وقت تنتظر وول ستريت مؤتمراً رئيسياً للذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107991784
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