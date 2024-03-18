مصرع سائق عمومي من مدينة الخليل نتيجة حادث سير مروع في واد النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN / اعلنت مصادر طبية، عن وفاة المواطن رامي فيضي القصراوي 43 عاما، والذي يعمل كسائق عمومي، جراء حادث سير مروع وقع في شارع واد النار.
وذكرت مصادر محلية، بأن الحادث نتج عن تصادم شاحنة مع سيارة العمومي في شارع واد النار وقد فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابساته واسبابه.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير بين مركبتين بشارع وادي النار في المحافظة.
وأضاف ارزيقات انه تم تحريك خبير الحوادث ومركبات الإسعاف الى المكان وحيث تم نقل اصابة لشاب وصفت بالخطيرة الى مستشفى بيت جالا الحكومي حيث اعلن الاطباء وفاته .
وأكد ان تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته"
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