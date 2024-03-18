مجلس الوزراء يوافق على عدد من المشاريع في مجالات الصحة والأشغال العامة والزراعة والإحصاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عُقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، الموافقة النهائية لعدد من المشاريع في الصحة والأشغال العامة والزراعة والإحصاء، والتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس، بعدد من تخصيصات الأراضي الحكومية لمشاريع تنموية للتربية والتعليم والأراضي والصحة.
وصادق المجلس، على تخصيص مبلغ مالي لدعم إنشاء محطة تنقية القرى الشرقية بمحافظة نابلس، وعلى دفعات مالية لقطاع المقاولين لضمان استمرار أعمال مشاريع الطرق في عدد من المحافظات.
كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لهيئة الأمن السيبراني، ووافق على عدد من أذونات الشراء.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، قد وجه في مستهل جلسة الحكومة، نداءً أخيراً إلى الإنسانية لمنع اجتياح رفح ووقف جرائم الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة، متسائلا: "ألا تُدمي قلوبكم مشاهد القتل للأبرياء من الأطفال والنساء، ألا تُدمي قلوبكم أمعاء الأطفال الفارغة إلا من الجوع، ألا تُدمي قلوبكم كيف تُقتل الإنسانية دعساً تحت جنازير دبابات الاحتلال، ألا تُدمي قلوبكم قنابلكم وهي تتساقط كالمطر، وجيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء اليوم ويقتل المرضى، إلى متى ستبقون بلا حراك بل إلى جانب إسرائيل دولة الإجرام؟".
وقال اشتية في كلمته: "أيها المتباكون على الإنسانية بعد 164 يوما من القتل، ألا تستطيعون أن توقفوا العدوان والقتل أم أنتم شركاء فيه؟ أطالبكم قبل كل شيء بوقف العدوان، تبكون على الجوعى ولا تبكون على القتلى، أنتم من يُجوّع الناس ويساعد على القتل، أوقفوا تصدير أسلحتكم إلى إسرائيل، نحن الضحية، شعبنا الضحية، ومن يدعم المجرم شريك في الجريمة".
وتابع: "النداء الأخير إلى الإنسانية من رفح، رفح آخر بقعة تنتظر الموت، أنقذوا رفح، وأنقذوا ما بقي من غزة".
وأردف اشتية: "إلى ذوي المعايير المزدوجة، وحدوا معايركم، إلى ذوي القوانين الدولية المزدوجة، وحدوا قوانينكم، إلى الحكام باسم الإنسانية، أنقذوا إنسانية الإنسان، أنقذوا حياة الأسرى وحياة أخي مروان البرغوثي ورفاقه الأسرى التي في خطر".
واستطرد رئيس حكومة تسيير الأعمال: "إلى شعبنا العظيم، إن هذا الاحتلال قد فقد كل مقوماته وبدأ ينهار وهو إلى زوال، وسنبقى على العهد من أجل فلسطين وأرضها، ومائها وأهلها وشهدائها وجرحاها وأسراها، من أجل قدس الأقصى والقيامة، وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أطفالنا، من أجل وطنية الوطن وثقافته ومنهاجه الوطني، من أجل فلسطين دولة مستقلة حرة عامرة ديمقراطية خالية من المحتلين والمستعمرين، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس".
وأوضح اشتية: "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، ونحن نحذر من كل ذلك، لأن هذا يعني عدوانا على إرادة شعبنا، ومثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سوف يُفشل هذه المحاولات أيضا، وأحذر من أن يتحول الممر المائي من معبر لإدخال الخبز، إلى مخرج لتهجير الناس، رغم أن هناك
لدينا بعض التطمينات حول ذلك"، وأقول: "نحن لا نقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض علينا واقعا جديداً مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع، نحن طالبنا بقوات حماية دولية لشعبنا ولجميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة تحت راية الأمم المتحدة ومظلتها".
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال: "سوف نحمي مشروعنا الوطني ونكون سياجا للوطنية الفلسطينية التي يمثلها السيد الرئيس ونحن معه ومع شركائنا من الفصائل الوطنية، لأن هناك من يريد أن يستبدل هذا النظام السياسي بنظام آخر، ونحن نطرق باب الوحدة الوطنية الآن وليس لاحقا من أجل مواجهة التحديات القادمة والخطرة، علينا أن نواجهها بوحدة البرنامج، ووحدة الهدف، ووحدة الأدوات النضالية في إطار منظمة التحرير الخيمة الجامعة للفلسطينيين وعنوان التمثيل الواحد والوحيد".
وأضاف اشتية: "مثلما كنا رواد برنامج الإصلاح للسلطة، سوف نعمل على إصلاح جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني بما يليق به وبتضحياته، ولهذا علينا ألا نقدم المتأخر ولا نؤخر المتقدم".
وتابع: "مجلس الوزراء يتابع العدوان على غزة، وطلبنا من المانحين تحويل مبالغ نقدية لمساعدة أهلنا هناك، وطلبنا جلسة خاصة للمانحين من أجل دعم السلطة ومقوماتها، ولكي تتمكن الحكومة القادمة من العمل بنجاح".
وأكد اشتية: "وسنبقى على العهد من أجل فلسطين وأرضها، ومائها وأهلها وشهدائها وجرحاها وأسراها، من أجل قدس الأقصى والقيامة، وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أطفالنا، من أجل وطنية الوطن وثقافته ومنهاجه الوطني، من أجل فلسطين دولة مستقلة حرة ديمقراطية وعاصمتها
القدس".
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