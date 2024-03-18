مجلس الوزراء يوافق على عدد من المشاريع في مجالات الصحة والأشغال العامة والزراعة والإحصاء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عُقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، الموافقة النهائية لعدد من المشاريع في الصحة والأشغال العامة والزراعة والإحصاء، والتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس، بعدد من تخصيصات الأراضي الحكومية لمشاريع تنموية للتربية والتعليم والأراضي والصحة.

وصادق المجلس، على تخصيص مبلغ مالي لدعم إنشاء محطة تنقية القرى الشرقية بمحافظة نابلس، وعلى دفعات مالية لقطاع المقاولين لضمان استمرار أعمال مشاريع الطرق في عدد من المحافظات.

كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لهيئة الأمن السيبراني، ووافق على عدد من أذونات الشراء.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، قد وجه في مستهل جلسة الحكومة، نداءً أخيراً إلى الإنسانية لمنع اجتياح رفح ووقف جرائم الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة، متسائلا: "ألا تُدمي قلوبكم مشاهد القتل للأبرياء من الأطفال والنساء، ألا تُدمي قلوبكم أمعاء الأطفال الفارغة إلا من الجوع، ألا تُدمي قلوبكم كيف تُقتل الإنسانية دعساً تحت جنازير دبابات الاحتلال، ألا تُدمي قلوبكم قنابلكم وهي تتساقط كالمطر، وجيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء اليوم ويقتل المرضى، إلى متى ستبقون بلا حراك بل إلى جانب إسرائيل دولة الإجرام؟".

وقال اشتية في كلمته: "أيها المتباكون على الإنسانية بعد 164 يوما من القتل، ألا تستطيعون أن توقفوا العدوان والقتل أم أنتم شركاء فيه؟ أطالبكم قبل كل شيء بوقف العدوان، تبكون على الجوعى ولا تبكون على القتلى، أنتم من يُجوّع الناس ويساعد على القتل، أوقفوا تصدير أسلحتكم إلى إسرائيل، نحن الضحية، شعبنا الضحية، ومن يدعم المجرم شريك في الجريمة".

وتابع: "النداء الأخير إلى الإنسانية من رفح، رفح آخر بقعة تنتظر الموت، أنقذوا رفح، وأنقذوا ما بقي من غزة".

وأردف اشتية: "إلى ذوي المعايير المزدوجة، وحدوا معايركم، إلى ذوي القوانين الدولية المزدوجة، وحدوا قوانينكم، إلى الحكام باسم الإنسانية، أنقذوا إنسانية الإنسان، أنقذوا حياة الأسرى وحياة أخي مروان البرغوثي ورفاقه الأسرى التي في خطر".

واستطرد رئيس حكومة تسيير الأعمال: "إلى شعبنا العظيم، إن هذا الاحتلال قد فقد كل مقوماته وبدأ ينهار وهو إلى زوال، وسنبقى على العهد من أجل فلسطين وأرضها، ومائها وأهلها وشهدائها وجرحاها وأسراها، من أجل قدس الأقصى والقيامة، وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أطفالنا، من أجل وطنية الوطن وثقافته ومنهاجه الوطني، من أجل فلسطين دولة مستقلة حرة عامرة ديمقراطية خالية من المحتلين والمستعمرين، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس".

وأوضح اشتية: "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، ونحن نحذر من كل ذلك، لأن هذا يعني عدوانا على إرادة شعبنا، ومثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سوف يُفشل هذه المحاولات أيضا، وأحذر من أن يتحول الممر المائي من معبر لإدخال الخبز، إلى مخرج لتهجير الناس، رغم أن هناك

لدينا بعض التطمينات حول ذلك"، وأقول: "نحن لا نقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض علينا واقعا جديداً مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع، نحن طالبنا بقوات حماية دولية لشعبنا ولجميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة تحت راية الأمم المتحدة ومظلتها".

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال: "سوف نحمي مشروعنا الوطني ونكون سياجا للوطنية الفلسطينية التي يمثلها السيد الرئيس ونحن معه ومع شركائنا من الفصائل الوطنية، لأن هناك من يريد أن يستبدل هذا النظام السياسي بنظام آخر، ونحن نطرق باب الوحدة الوطنية الآن وليس لاحقا من أجل مواجهة التحديات القادمة والخطرة، علينا أن نواجهها بوحدة البرنامج، ووحدة الهدف، ووحدة الأدوات النضالية في إطار منظمة التحرير الخيمة الجامعة للفلسطينيين وعنوان التمثيل الواحد والوحيد".

وأضاف اشتية: "مثلما كنا رواد برنامج الإصلاح للسلطة، سوف نعمل على إصلاح جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني بما يليق به وبتضحياته، ولهذا علينا ألا نقدم المتأخر ولا نؤخر المتقدم".

وتابع: "مجلس الوزراء يتابع العدوان على غزة، وطلبنا من المانحين تحويل مبالغ نقدية لمساعدة أهلنا هناك، وطلبنا جلسة خاصة للمانحين من أجل دعم السلطة ومقوماتها، ولكي تتمكن الحكومة القادمة من العمل بنجاح".

وأكد اشتية: "وسنبقى على العهد من أجل فلسطين وأرضها، ومائها وأهلها وشهدائها وجرحاها وأسراها، من أجل قدس الأقصى والقيامة، وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أطفالنا، من أجل وطنية الوطن وثقافته ومنهاجه الوطني، من أجل فلسطين دولة مستقلة حرة ديمقراطية وعاصمتها

القدس".



