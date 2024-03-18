بنك فلسطين يساهم في توفير 1,000,000 وجبة طعام في قطاع غزة وآلاف الوجبات في مدن الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / شرع بنك فلسطين بالمساهمة في توفير 1,000,000 وجبة طعام في قطاع غزة لصالح آلاف المتضررين والنازحين، هذا بالإضافة إلى توزيع طرود غذائية في الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك، استمراراً لتدخلاته الإنسانية ضمن الجسر الإغاثي الذي أطلقه البنك منذ بداية الحرب، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل، بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية. ضمن حملة رمضان "كلنا لبعض، رمضان الخير بالأمل نلاقيه".

وشملت تدخلات بنك فلسطين الجديدة في قطاع غزة التي سينفذها من خلال مؤسسة أنيرا Anera بدعم ثلاث

تكيات خيرية ستقوم بتوفير مليون وجبة طعام في القطاع لصالح المتضررين من الحرب، إضافة إلى توزيع طرود غذائية على العائلات النازحة من خلال مؤسستي التعاون وجمعية عطاء فلسطين في القطاع وبالتعاون مع مشروع GROW، سيقوم بنك فلسطين أيضاً بالمساهمة في توزيع طرود غذائية على المواطنين والعائلات المتعففة التي تواجه ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة شمال ووسط الضفة الغربية، حيث سيتم توريد الطرود من مشاريع سيدات فلسطينيات كجزء من دعم البنك للنساء ومشاريعهن. ويأتي ذلك جنباً الى جنب مع

برنامج لدعم عدد من التكيات في مدن جنين ونابلس وطولـكرم وأريحا، وبلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، بالشراكة مؤسسات المجتمع المدني.



وتأتي هذه التدخلات تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتعاضد، وتحت شعار "كلنا لبعض، وجزء من حملة أطلقها البنك لتعزيز قدرة النازحين على الصمود أمام ضغوط الحرب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة، وفقدان مقومات الحياة الكريمة. كما تأتي جهود البنك في الضفة كجزء من التزامه تجاه أبناء شعبنا الذي يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة.



يذكر أن هذا البرنامج يأتي استمراراً للجسر الإغاثي والإنساني الذي أقامه بنك فلسطين لإغاثة أهلنا المتضررين، والعائلات النازحة منذ بدء الحرب، حيث شمل الدعم الإنساني المستمر آلآف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لآلاف النازحين، إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى قطاع غزة في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والاردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للسيدات والأطفال في مراكز الإيواء، حيث بلغ عدد التدخلات حتى الآن ما يقرب من 18 تدخلاً إنسانياً وتنموياً بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليون دولار أمريكي.

انتهى،،