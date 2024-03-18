جادو شكعة تعقد جلسة حوار استراتيجي مع المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الإيطالية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، جلسة حوار استراتيجي مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية الإيطالية، باسكويل فيريرا، والوفد المرافق له اليوم الإثنين، في مقر الوزارة برام الله.

وفي مستهل اللقاء، أشادت جادو شكعة بعلاقات الصداقة المتينة والتاريخية التي تربط بين فلسطين وإيطاليا ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين، الذي بدوره سيحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.



وأطلعت الوكيل جادو شكعة، السيد فيريرا على آخر التطورات السياسية والميدانية وخاصة الوضع الكارثي في قطاع غزة وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير كافة مقومات الحياة في قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، مطالبة إيطاليا بتكثيف الجهود مع كافة الدول للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين وادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن الوضع في قطاع غزة نتيجة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يعانيه المواطن الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه المسلحين من قتل واعتقال ومصادرة الأراضي، والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية وتدمير البنى التحتية فيها.

كما دعت الوكيل الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حتى يبقى حل الدولتين ممكناً وقابلاً للتحقيق، وطالبتها ببذل الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخاصة بصفتها أيضاً رئيسة لمجموعة ال G7 لهذا العام، كما عبرت عن تطلع دولة فلسطين إلى تعاون إيطاليا في إعادة إعمار قطاع غزة ما بعد الحرب، حيث يتطلب ذلك تكاتف الجهود الدولية كافة. كما حثّت الحكومة الإيطالية على ضرورة استئناف تمويل الأونروا، إذ أنّ وقف التمويل قد يفضي إلى خطر تفاقم الكارثة الإنسانية والأوضاع المعيشية في قطاع غزة.



بدوره شكر فيريرا، الوكيل جادو شكعة على عقد هذا اللقاء، وجدد تأكيده على التزام بلاده بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين. مشيراً إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح المدنيين مع تقديم المساعدات الإنسانية لهم