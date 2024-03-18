مسؤولة أممية: علينا محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /قالت المقررة الأممية المعنية بحماية الحق في حرية الرأي إيرين خان: إن "إسرائيل تجاهلت قواعد القانون الدولي فيما يخص تعاملها مع الصحفيين بغزة، وعلينا جميعا أن نقف وقفة جادة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في القطاع".

وأضافت في تصريحات صحفية "من الصادم أن نرى صحفيي غزة يعاملون بهذه الطريقة"، مشيرة الى أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة يفوق عدد كل من قتلوا من الصحفيين في كل الصراعات السابقة."

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل، اليوم الاثنين، مجموعة من الصحفيين أثناء أدائهم عملهم داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واقتادهم إلى جهة مجهولة "بعد التنكيل بهم وضربهم".

وأسفر العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 135 صحفيا وإعلاميا