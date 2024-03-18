تونس: زيت الزيتون والأسماك يعززان الصادرات الغذائية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تموضعت صادرات زيت الزيتون والاسماك ضمن قائمة أكبر صادرات المواد الغذائية التونسية في شهر شباط/فبراير وكان أحد الاسباب في ذلك انخفاض الواردات والتي مكنت القطاع الغذائي من الوصل إلى فائض تجاري خلال هذه الفترة. وتظهر بيانات المرصد الوطني التونسي للزراعة التي نشرتها يوم الجمعة 15 آذار/مارس وكالة تونس افريقيا للأنباء بأن الفائض التجاري للقطاع في شباط/فبراير بلغ 871.3 مليون دينار أي ما يقارب 281.3 مليون دولار أمريكي. حيث بلغ في نفس الشهر من العام الماضي 1.1 مليون دينار ما يقارب 355.4 ألف دولار (في الصورة أعلاه سيدة تجني محصول الزيتون في اريانا، وهي مدينة تقع بالقرب من العاصمة التونسية).

وقد بلغ إجمالي الصادرات الغذائية 2.057 مليار دينار تونسي (664.3 مليون دولار أمريكي)، محققاً ارتفاعاً بنسبة 59.5% بالقارنة مع شهر شباط/فبراير من العام الماضي. حيث كان المنتج الذي شهد أكبر توسع في الصادرات بالمقارنة من عام إلى عام هو زيت الزيتون، حيث حقق نمواً بنسبة 99.5% من حيث القيمة ليصل إلى 1.324 مليار دينار تونسي (427.5 مليون دولار أمريكي). أما من ناحية الحجم، فقد تم تصدير 48.3 ألف طن، بزيادة بنسبة 10.8%. وقد بلغ السعر المتوسط للزيت المصدر 27.4 دينار للكيلو (8.8 دولار)، محققاً زيادة بنسبة 80% بالمقارنة مع شباط/فبراير من العام 2023.

كما سجلت الثروة السمكية توسعاً كذلك في الصادرات: حيث حققت توسعاً بنسبة 62.9% من ناحية القيمة لتصل إلى 125.5 مليون دينار (40.5 مليون دولار) و12.5% من ناحية الحجم لتصل إلى إجمالي 25 ألف طن. ومن الجدير بالذكر أن المنتجات الرئيسية التي تصدرها تونس هي زيت الزيتون والتمر والأسماك.

من ناحية أخرى، تم استيراد ما قيمته 1.186 مليار دينار (383 مليون دولار) في شباط/فبراير، وهو انخفاض بنسبة 8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. المنتجات التي سجلت انخفاضاً حقيقياً بين الواردات هي الحبوب (-7.7%) والزيوت النباتية (-7%) والسكريات، في تراجع بنسبة 52.1٪ دائما في القيم. ونتيجة للارتفاع في الصادرات والانخفاض في الواردات التي كانت أقل من الصادرات، فقد تجاوز الفائض التجاري لهذا القطاع 870 مليون دينار تونسي.

©Fethi Belaid/AFP

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