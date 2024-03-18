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نمو الإنتاج الصناعي في الصين يتجاوز التوقعات خلال شهرين من 2024

3/18/2024 2:08:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين 7% في الفترة من يناير إلى فبراير من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء أسرع بكثير من تقديرات الاقتصاديين، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء.
وتسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 4.2%، وهو ما فاق أيضا التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.
وتضيف الأرقام الصناعية والاستثمارية القوية مزيدا من الأدلة على زيادة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لتحقيق هدف النمو البالغ 5% في 2024، إلا أن الاستثمار في التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 9% مازال يمثل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي لبكين.

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