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بيتكوين تهبط إلى مستوى 66 ألف دولار وخسائر أعمق لـ إيثريوم

3/18/2024 2:08:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية على أدنى مستوى لها خلال 10 أيام، بعدما انخفضت إلى ما دون 66000 دولار، وهو انخفاض بنسبة 5% خلال آخر 24 ساعة.
وأظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أدنى مستويات جديدة لأسعار البيتكوين عند 64.522 دولارا على Bitstamp.
التراجع كان أكبر لعملة «إيثريوم»، التي انخفضت 10.5% خلال آخر 7 أيام، لتتداول حول مستوى 3500 دولار.
وتأثرت العملات المشفرة الهزلية، دوجكوين، وشيبا إينو، إذ تراجع كل منهما بأكثر من 10% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأشار حساب شهير يدعى Watcher على X، إلى أن انتهاء خيارات بقيمة 3.5 مليارات دولار كان الدافع وراء عمليات البيع الكبير على عملتي بيتكوين وإيثريوم.

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