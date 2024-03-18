بيتكوين تهبط إلى مستوى 66 ألف دولار وخسائر أعمق لـ إيثريوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) تراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية على أدنى مستوى لها خلال 10 أيام، بعدما انخفضت إلى ما دون 66000 دولار، وهو انخفاض بنسبة 5% خلال آخر 24 ساعة.
وأظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أدنى مستويات جديدة لأسعار البيتكوين عند 64.522 دولارا على Bitstamp.
التراجع كان أكبر لعملة «إيثريوم»، التي انخفضت 10.5% خلال آخر 7 أيام، لتتداول حول مستوى 3500 دولار.
وتأثرت العملات المشفرة الهزلية، دوجكوين، وشيبا إينو، إذ تراجع كل منهما بأكثر من 10% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأشار حساب شهير يدعى Watcher على X، إلى أن انتهاء خيارات بقيمة 3.5 مليارات دولار كان الدافع وراء عمليات البيع الكبير على عملتي بيتكوين وإيثريوم.
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