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50 % من الهواتف الذكية ستزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027

3/18/2024 2:08:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت دراسة حديثة أن سوق الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق نموا هائلا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة «أوبو» بعنوان: «ورقة بيضاء حول الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي»، أنه بحلول عام 2027 من المتوقع أن تتجاوز حصة الجيل التالي من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي نسبة قدرها 50%.
ومن المتوقع أن يشحن نحو 170 مليون هاتف ذكي من الجيل التالي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2024، وهو ما يقرب من 15% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية، كما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2023، الذي شحن فيه ما يصل إلى 51 مليون هاتف ذكي فقط.
وناقشت الدراسة مستقبل قطاع الهواتف الذكية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع، وقدمت نظرة شاملة للقطاع وتوقعت زيادة كبيرة في المبيعات بنحو كبير خلال السنوات القادمة، إذ يعتمد عصر الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدة عوامل مختلفة أبرزها: التكامل الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المختلفة، وزيادة طلب تجارب المستخدم البسيطة في الأجهزة المحمولة، لذلك يحظى قطاع الأجهزة المحمولة بفرص نمو غير مسبوقة، خصوصا مع تغير وتطور توقعات المستخدمين وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي.
وبحسب الدراسة، فإن منظومة الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي دورا محوريا في دفع التحول في القطاع، خصوصا مع زيادة استخدام الهواتف الرائدة، في حين سيعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على رسم مستقبل التطبيقات المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية ويضمن فائدة وتجربة محسنة مقارنة بالتطبيقات الحالية.

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