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غولدمان ساكس بنك اليابان قد يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما هذا الأسبوع

3/18/2024 2:08:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما في اجتماعه في مارس هذا الأسبوع، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى القيام بالرفع في أبريل.
وأشار كبير الاقتصاديين اليابانيين في البنك، توموهيرو أوتا، إلى مكاسب أقوى من المتوقع في الرواتب في مفاوضات الأجور السنوية «شونتو» والتقارير الإخبارية اليابانية اللاحقة عن التخارج من سياسة أسعار الفائدة السلبية في اجتماع بنك اليابان في مارس.
وكتب أوتا في مذكرة: «لم يرسل بنك اليابان أي إشارة تنفي هذه الأخبار حتى الآن». «تشير هذه التطورات مجتمعة إلى أن بنك اليابان ربما لم يعد بحاجة إلى مزيد من البيانات لتغيير السياسة، ولا إلى الانتظار لتبرير تغيير السياسة من خلال تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي في أبريل».
في حين أن أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين لا تزال تتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة في أبريل، فقد قام عدد متزايد من الاقتصاديين بتغيير توقعاتهم إلى مارس في الأسبوعين الماضيين وسط دلائل على أن مفاوضات الرواتب هذا العام ستكون أقوى بكثير من المتوقع.
وقال أوتا إنه يتوقع أن يلغي بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد، والتي يستخدمها المركزي لاستهداف أسعار الفائدة طويلة الأجل، عن طريق شراء وبيع السندات عند الضرورة. ومع ذلك، فهو يتوقع أن البنك المركزي «لن يلتزم صراحة» بحجم مشترياته من السندات الحكومية اليابانية أو وقف مشترياته من صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف: «الالتزام التجاوزي، الذي يلتزم بموجبه بنك اليابان بزيادة القاعدة النقدية، من المرجح أن يتم إلغاؤه أيضا».
في حين أن المركزي خفف بشكل فعال سياسته للتحكم في منحنى العائد على أسعار الفائدة طويلة الأجل على مدار الـ 16 شهرا الماضية، فقد أبقى أسعار الفائدة عند سالب 0.1% وما زال يحتفظ بحد أعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1%.
وبينما يجتمع محافظ بنك اليابان كازو أويدا مع أعضاء مجلس إدارته الثمانية الآخرين 8 مرات في السنة، يقوم المركزي بتحديث توقعاته الاقتصادية 4 مرات فقط: في يناير، أبريل، يوليو وأكتوبر.

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